Suivi et contrôle des actions des VDP: Le commandant de la BVDP salue les efforts des VDP de la région du Nord

Les 11 et 12 avril 2025, le Colonel Thomas SAVADOGO, Commandant de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), a effectué une visite aux VDP de la province du Yatenga, région du Nord.

Arpentant les différents postes avec une attention de stratège, il a formulé des observations précises et délivré des consignes fermes, reflet de l’exigence opérationnelle en contexte de guerre asymétrique.

Dans un élan de fraternité combattante, il a exhorté les troupes à poursuivre leur engagement exemplaire, saluant des efforts aussi héroïques que discrets dans la reconquête de cette partie du territoire national.

Face aux menaces persistantes, il a salué le sacerdoce et le sacrifice des VDP et les a invités à rester concentrés sur leur mission et à renforcer la collaboration avec les populations.

Source : Bureau Communication et Relations Publiques/BVDP

