Prix Galian 2025 : Les membres des jurys officiellement installés

Les membres des jurys de la 28e édition des prix Galian ont été officiellement installés, ce lundi 14 avril 2025, par le ministre en charge de la communication, Gilbert Ouédraogo.

Ce sont au total 5 jurys à savoir le jury radiodiffusion télévisuelle, le jury radiodiffusion sonore, le jury presse écrite, le jury presse en ligne et le jury langues nationales.

Le ministre en charge de la communication a laissé entendre que ces jurys ont la lourde mission d’examiner les 191 candidatures enregistrées pour cette édition avec rigueur en tenant compte des critères de qualité, d’originalité et d’impact tout en mettant en avant l’éthique et la déontologie journalistique.

«Leur mission s’étend au-delà de la simple évaluation. Elle consiste également à formuler des recommandations qui devront contribuer à améliorer la production journalistique et promouvoir une presse toujours plus dynamique et compétitive», a-t-il déclaré.

Gilbert Ouédraogo a rappelé que cette 28e édition des Galian se déroule dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires où la confédération des États du Sahel est engagée dans une guerre sans précédent contre l’hydre terroriste.

«Cette lutte pour la paix et la sécurité appelle une mobilisation de tous les acteurs de la société y compris ceux du monde médiatique. En effet, dans ce combat, les médias ont un rôle crucial à jouer. Ils sont à la fois des vecteurs d’informations, des témoins des réalités du terrain et des acteurs engagés dans la défense des valeurs cardinales de notre société», a-t-il souligné.

Pour lui, la mission des professionnels des médias est plus essentielle que jamais. «Informer sans déformer, sensibiliser sans attiser, relayer sans compromettre la cohésion sociale et les opérations de nos vaillantes forces combattantes engagées pour la reconquête intégrale de nos territoires», a-t-il dit.

Aussi, a-t-il renchéri que le prix Galian ne se limite pas seulement à récompenser l’excellence journalistique. «Il vise aussi à encourager un journalisme résilient au service du développement national. Continuons à promouvoir une presse dynamique et professionnelle capable de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale», a-t-il soutenu.

Également, il a poursuivi que l’édition de cette année se veut une vitrine de consolidation des avancées en matière de journalisme au Burkina Faso. «Elle met en lumière, les efforts de nos journalistes et techniciens qui malgré, des conditions difficiles continuent d’exercer leur métier avec passion et détermination», a-t-il reconnu.

En rappel pour l’édition 2025, 191 œuvres qui ont été enregistrées soit un total de 382 œuvres réparties ainsi que suit. Presse écrite 42 candidatures soit 84 œuvres, radiodiffusion sonore 38 candidatures, soit 76 œuvres, radiodiffusion télévisuelle 37 candidatures soit 74 œuvres, presse en ligne 45 candidatures soit 90 œuvres, langues nationales 25 candidatures soit 50 œuvres. En 2024, le concours a enregistré 148 candidatures.

LISTE DES MEMBRES DES JURYS DE LA 28ème EDITION DU CONCOURS « PRIX GALIAN »

N0 NOM& PRENOM Emploi Fonction JURY RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE 1. Zoumana TRAORE Journaliste Membre 2. Alfred NIKIEMA Journaliste à la retraite Membre 3. Mme LOMPO Adjaratou Technicienne monteuse Membre 4. KABORE E. Arsène Journaliste (OBM) 70 23 96 37 Membre 5. Windlamita Roger BEMBAMBA CSTIC/DGCM Secrétaire JURY RADIODIFFUSION SONORE 1. Mafarma SANOGO Journaliste à la retraite Membre 2. Clément CONSIMBO Technicien à la retraite Membre 3. Nicole KY Journaliste Membre 4. ROBGO Lamoussa Journaliste Membre 5. Christine W. BATIONO/NABALOUM CSTIC/DGCM Secrétaire JURY PRESSE ECRITE 1. Aristide OUEDRAOGO Photographe Membre 2. Ousséni ILBOUDO Journaliste Membre 3. Ali TRAORE Journaliste Membre 4. Salif KOALA Journaliste (OBM) Membre 5. Souleymane SAWADOGO CSTIC/DGCM Secrétaire JURY PRESSE EN LIGNE 1. Fatouma SIRI / OUATTARA Journaliste Membre 2. Richard TIENÉ Journaliste Membre 3. Joachim VOKOUMA Journaliste Membre 4. Antony LABOURIAUX Formateur/ISTIC Membre 5. Jean Noël Z. GYENGANI CSTIC/DGCM Secrétaire JURY LANGUES NATIONALES 1. Jonathan NANEMA Journaliste (Mooré) à la retraite Membre 2. Salimata DOUSSA Journaliste/Gulmacema (Mooré, Dioula) Membre 3. Abdoul Dramane TAMBOURA Journaliste (Fulfudé) Membre 4. Robert Kiswendsida KABORE Journaliste (OBM) Membre 5. Oscar SOULAMA CSTIC/DGCM Secrétaire

Willy SAGBE

Burkina 24

