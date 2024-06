Burkina 24 : 13 ans d’existence, 16 prix Galian remportés !

publicite

La 27e nuit des Galian, récompensant les meilleures œuvres journalistiques, a connu son apothéose ce vendredi 14 juin 2024 au CENASA à Ouagadougou. Plusieurs prix ont été décernés à savoir 21 prix officiels et 23 prix spéciaux. Votre média en ligne préféré Burkina 24 a remporté deux prix spéciaux.

Burkina24 a remporté 2 prix spéciaux aux Galian 2024. Le prix spécial de la Maison de l’entreprise a été remporté par le journaliste Akim Ky pour son œuvre intitulée « Saagga ou la pluie : Ce système de distribution intelligente et rationnelle de l’eau ».

Le second prix spécial qui est de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été remporté par le journaliste Willy SAGBE avec son œuvre « Lutte contre la dengue : L’automédication, l’insalubrité et la désinformation, les autres maux à combattre ! ».

Ainsi, en 13 ans d’existence, hormis de nombreux autres prix nationaux et internationaux remportés, le média en ligne leader au Burkina Faso, appelé affectueusement « B24 », totalise 16 prix Galian composés de prix officiels et spéciaux.

Pour cette année, l’innovation majeure était l’instauration des Galian kids en partenariat avec l’UNICEF, dédié aux enfants dans le but de découvrir les talents journalistiques dans les différentes écoles du Burkina Faso.

Pour cette 27è édition des Galian, c’est un total de 21 prix officiels dont 4 en langues nationales, deux en presse en ligne, 4 en presse écrite et 11 en catégorie radiodiffusion télévisuelle et 23 prix spéciaux ont été décernés.

C’est Hervé Kouamé Dapa, journaliste présentateur à la télévision BF1, qui a est le lauréat en catégorie présentation télévisuelle. Du reste, il a montré sa satisfaction.

« C’est un sentiment de reconnaissance à l’endroit tout le personnel de la télévision BF1, le directeur général, et tous les reporters. Parce que c’est grâce à la contribution de, eux tous qu’on a été distingué ce soir. Le secret c’est le travail et la passion. Si vous avez la passion ça vous permet d’être à la hauteur », a-t-il souligné.

Le fait marquant de cette édition des Galian est le non sacre de super Galian. Malgré cela, le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a témoigné toute sa satisfaction au regard de la qualité des œuvres distingués.

« C’est une petite déception partagée et que cette année Il n’y a pas de super Galian mais cela n’enlève à rien des qualités des œuvres de cette 27e édition des Galian. Et la qualité de ces œuvres de cette 27e nuit des Galian nous revient des jurys pour la qualité du travail qui été abattu et qui a abouti à ce résultat. Comme vous le savez c’est une question de moyenne et quand on n’a pas un candidat qui récolte une moyenne pour être super Galian le jury jugera le super Galian infructueux », a-t-il expliqué.

En rappel, cette édition 140 candidatures dont 206 œuvres ont été enregistrés.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

