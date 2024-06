Edmond Tapsoba au PSG: «On est appelé un jour à quitter où on est»

publicite

L’international burkinabè Edmond Tapsoba a réagit sur les rumeurs l’amenant au Paris Saint-Germain (PSG) ce samedi 15 juin 2024. C’était lors d’une conférence de presse annonçant le lancement de sa fondation .

«Le footballeur est appelé à évoluer. On joue pour évoluer. Leverkusen est un grand club mais il y a d’autres comme le Barça, le Real, City (…). On est appelé un jour à quitter où on est. Donc, c’est une possibilité. Les vacances sont encore longues. J’essaie de profiter au maximum de ma famille, mes amis et après on verra», a déclaré Edmond Tapsoba.

Le champion d’Allemagne a également indiqué que sa fondation en gestation à été inspirée par celle de Bertrand Traoré. Le lancement de la fondation de Edmond Tapsoba est prévu à 16h ce samedi 15 juin 2024 sur le terrain King de Karpala.

En rappel, Edmond Tapsoba a été élu Étalon en or 2024. La fondation du capitaine des Étalons elle a reçu le prix Noufou Ouédraogo pour la solidarité.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

