Sports au Burkina Faso : Edmond Tapsoba sacré Étalon en or 2024 !

Les Etalons du Burkina Faso évoluant à l’extérieur du pays ont été magnifiés à travers la deuxième édition de l’Etalon en or tenue le jeudi 13 juin 2024 à Ouagadougou. Plusieurs prix ont été décernés notamment le meilleur footballeur de l’année évoluant à l’extérieur, le meilleur dans les catégories disciplines associées et bien d’autres trophées. Dans ce lot, Edmond Tapsoba, sociétaire du Bayern Leverkusen s’est adjugé la part du lion.

Les Étalons en Or 2024 sont connus ! Trois étapes ont dirigé les travaux du jury pour arriver à ces choix, selon le président du jury Pascal Ouédraogo. Sur ces critères, Edmond Tapsoba est le meilleur footballeur burkinabè évoluant à l’extérieur selon le jury des Étalons en or édition 2024.

Aux dires du président du jury, Pascal Ouédraogo : « Trois étapes ont permis de faire les différents choix. En football trois types de critère ont permis d’évaluer les joueurs. La performance individuelle et collective du joueur aussi bien en sélection qu’en club, les responsabilités du joueur en sélection et en club et la perception du grand public matérialisée par les votes du public».

Dans la catégorie Étalon en or disciplines associées, le trophée est reparti dans les armoires de Hugues Fabrice Zango. Dans la catégorie de l’innovation de cette édition notamment l’Etalon en or Burkindi le prix est revenu à Marthe Koala.

Dans ces deux catégories trois critères ont également valu ce choix. «Il s’agit d’un critère majeur, un critère secondaire et la perception du grand public. Les critères majeurs ont la même notation ainsi que ceux secondaires. Avec tous ces critères, l’Etalon en or est attribué au sportif ayant totalisé le plus grand nombre de points», a fait savoir Pascal Ouédraogo.

Le prix Noufou Ouédraogo pour la solidarité est revenu à la fondation Bertrand Traoré. A cette édition les différents champions de leurs championnats respectifs ont également été magnifiés. Ils ont été au nombre de 7 à recevoir des trophées dans cette catégorie. Ils agit d’Alain Traoré, Aziz Ki, Edmond Tapsoba, Issouf Dayo, Nasser Djiga, etc.

A l’occasion, un maillot dédicacé par les Etalons a été mis à une vente aux enchères pour ensuite être reversé à l’effort de paix. Il a été acheté par l’ex international Bakary Koné dit le général Bako à 1 000 000 de F CFA. Abdoul Gani BARRY Burkina 24

