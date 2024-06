Journée mondiale du donneur de sang 2024 : Un cross populaire pour donner le top départ

publicite

En prélude à la journée mondiale du donneur de sang prévue pour le 14 juin 2024 à Ouagadougou, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a organisé un cross populaire suivi d’une séance aérobic le jeudi 13 juin 2024 à la Place de la Nation de Ouagadougou.

C’est à travers un cross populaire dans les artères de la ville de Ouagadougou sur une distance d’environ 2 km pour terminer par une séance d’aérobic que le ministre de la santé et les autorités régionales ont donné le top départ de la célébration de la 6e édition de la journée mondiale du donneur de sang.

Cette activité vise à annoncer les couleurs de la journée mondiale du donneur de sang prévue pour le vendredi 14 juin 2024 au SIAO à Ouagadougou.

Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a indiqué que la pratique du sport permet d’être en bonne santé. Il a profité inviter l’ensemble de la population à intégrer l’activité physique dans leur planning quotidien.

Egalement, il a lancé un appel à la population à donner régulièrement son sang. « Je lance un appel à tous ceux qui hésitent à donner leur sang à franchir le pas. A faire cet acte noble qui permet de sauver des vies », a-t-il lancé.

Il a pris l’exemple de la dengue, du paludisme et le contexte sécuritaire qui contribuent à croitre la demande en produit sanguin. En plus, le président du conseil d’administration (PCA) du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Pr Fla Kouéta, a invité la population à être des VDP de la santé.

« Chaque année, nous avons un déficit entre les dons de sang et les besoins. Avec la situation sécuritaire, les besoins ont augmenté. Il y a des donneurs permanents de sang mais tout le monde est capable de donner son sang. Les donneurs de sang, entre 18 et 60 ans, doivent être comme nos VDP. Ce sont les VDP de la santé pour sauver des vies. On estime que si 1% des Burkinabè donnaient son sang, on peut combler tous les besoins de transfusion annuellement », a-t-il souligné.

Aussi, Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du Centre, à inviter la population à donner son sang. « Le sang ne se trouve pas dans un laboratoire, mais dans nos veines », a-t-il fait savoir.

En rappel, la dernière journée mondiale du donneur de sang s’est tenue le samedi 17 juin 2023 à Kaya, dans la région du Centre-Nord sous le thème « sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent !».

