Partenariat : L'ONU au Burkina Faso et l'ISTIC convolent en noces pour le grand bonheur des étudiants

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a accueilli le jeudi 13 juin 2024 la journée porte ouverte des Nations unies. Cette activité entre en droite ligne avec la convention de collaboration entre les Nations unies et le ministère en charge de la communication au Burkina Faso. Ce partenariat vise à accompagner l’ISTIC dans la formation des étudiants.

“Cette journée porte ouverte s’inscrit dans le cadre de la vision des nations unies qui est de faire connaître au quotidien par le peuple burkinabè et surtout de partager avec le public burkinabè ce que les Nations unies font dans ce pays en termes d’accompagnement au gouvernement, en termes de soutien aux populations et en termes d’efforts d’atteinte aux objectifs de développement durable”, a déclaré Maurice Azonnankpo, représentant résident du HCR, Coordonnateur Humanitaire par intérim, représentant du Coordonnateur résident du système des nation unies au Burkina Faso par intérim.

Il a rappelé que cette journée s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le ministère en charge de la communication pour soutenir l’ISTIC non seulement dans le cadre de la formation des étudiants, mais également dans l’optique de leur offrir des opportunités de stage au système des Nations unies.

La Directrice générale de l’ISTIC, Dr Alizeta Ouaba/Compaoré, elle, se dit reconnaissante vis-à-vis du système des Nations unies. “C’est un sentiment de reconnaissance en direction des agences du système des Nations unies. Je tiens à saluer ce partenariat qui va apporter un grand soulagement dans la formation des étudiants. À travers notre studio école, beaucoup de productions en lien avec les thématiques de ces agences-là pourront être développées”, s’est-elle réjouie.

Elle a ainsi qualifié de partenariat gagnant-gagnant, ce mariage entre l’ISTIC et le système des Nations Unies. Elle avoue d’ailleurs que l’ISTIC a accueilli cette journée porte ouverte des Nations unies afin que les étudiants puissent mieux faire connaissance avec les agences des Nations unies, découvrir leurs missions et les inspirer à une carrière internationale.

Maurice Azonnankpo a rappelé que les Nations unies constituent l’émanation des États. “Les États sont membres de l’Organisation des Nations unies (ONU). Le Burkina Faso est membre de l’ONU et à ce titre, le Burkina Faso a accrédité l’ensemble des agences du système de Nations unies pour travailler à ses côtés et accompagner le pays encore plus dans cette période de haut défi sécuritaire”, a-t-il terminé.

Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

