Aziz Ki élu meilleur joueur du mois de mars en Tanzanie

Stéphane Aziz Ki, l’international burkinabè, a été désigné meilleur joueur du mois de mars du championnat tanzanien, marquant ainsi sa deuxième reconnaissance du genre durant la saison. L’international burkinabè a brillé par ses performances impressionnantes, en totalisant 3 buts et 5 passes décisives en championnat.

Lors de la rencontre contre Namungo, le 8 mars 2024, Aziz Ki a été un joueur clé, avec un but et deux passes décisives. Un exploit qu’il a réitéré en offrant un spectacle similaire contre Ihefu, avec un but et trois passes décisives, menant son équipe à une victoire écrasante de 5-1.

Avec trois buts et six passes en un mois, le milieu burkinabè s’est non seulement imposé comme co-meilleur buteur de la ligue mais également comme deuxième meilleur passeur. Il avait d’ailleurs eu droit à cette même récompense en octobre 2023, donc une deuxième dans la même saison.

