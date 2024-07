Burkina Faso : Lilium Mining aux côtés des enfants des forces combattantes tombées

publicite

Lilium Mining a parrainé le mercredi 24 juillet 2024, la première édition du camp vacances sport et civisme, à Ouagadougou. Avec pour cible principale, les enfants des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombés sur le champ de bataille, le thème de cette première édition est, « Consolider la résilience de la jeunesse burkinabè victime du terrorisme, par l’initiation aux valeurs du sport ».

Après plusieurs tentatives depuis 2011, c’est cette année que l’USFA a pu lancer la première édition du camp vacances sport et civisme, qui vise une centaine d’orphelins des FDS de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cette activité a été possible grâce à l’accompagnement de certains partenaires dont Lilium Mining.

Présent à la cérémonie de lancement de ce camp en qualité de parrain, le Directeur Général Adjoint de Lilium Mining Juste Tiemtoré, a noté qu’il s’agit d’un évènement très majeur. « Aujourd’hui, on célèbre des enfants qui sont le futur, et je suis certain qu’on va détecter des talents ici qui seront nos futurs Etalons », a-t-il déclaré.

En rappel, Lilium Mining est une société minière africaine basée au Burkina Faso avec à son actif, deux mines d’or au Burkina. Il s’agit de Semafo Boungou SA – dans la Région de l’Est et de Wahgnion Gold Operations SA – dans la Région des Cascades.

Fidèle à sa vision « Turning Responsible Mining into Action », Lilium Mining s’est engagée à mener ses activités de manière à favoriser le développement durable par sa contribution aux recettes du budget de l’Etat burkinabè et par l’amélioration de la protection et du bien-être social des populations.

Il faut noter cette entreprise minière ambitionne de s’établir en tant que producteur d’or intermédiaire et de s’étendre partout en Afrique.

