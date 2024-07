Occupation saine des enfants pendant les vacances : L’USFA lance des camps au profit des orphelins des forces combattantes du Burkina Faso

publicite

L’Union Sportive des Forces Armées du Burkina Faso (USFA) tient durant trois semaines un Camp vacances au profit des orphelins des FDS tombées sur le champ de bataille. Ce Camp entend inculquer les valeurs du football aux tout-petits, tout en les occupant « sainement » pendant ces périodes de vacances avec des valeurs civiques. Ce cadre est dénommé « Camp vacances sport et civisme ». Il en est à sa première édition.

Offrir un cadre de pratique du football , promouvoir le leadership, garantir un cadre de divertissement aux enfants de FDS tombées au front, mais également inculquer les valeurs civiques tout en occupant sainement ces enfants, ce sont là les objectifs du camp vacances lancé ce mercredi 24 juillet 2024. Comme le dit son objectif, il est dénommé « Camp vacances sport et civisme » et organisé par l’Union Sportive des Forces Armées nationales (USFA).

En lien avec cet objectif, il est prévu plusieurs activités mixtes. Il s’agit des séances de sensibilisations sur des thèmes spécifiques (respect de l’environnement, le patriotisme, la circulation routière), l’initiation à la pratique de football et des visites touristiques, le tout en trois semaines. A ces activités, environ 130 enfants prendront part, selon le président du comité d’organisation le Colonel Ahmed Hermann Roamba.

« Dans le cadre de cette guerre nous avons malheureusement perdu des Hommes qui ont laissé des enfants, des femmes et des hommes. L’objectif de ce camp vacances est donc de trouver de l’occupation saine à ces enfants et de leur donner une éducation de civisme. Peut-être que dans le cadre de cette activité, on pourra déceler des talents aussi », foi du PCA de l’USFA, le Général de Brigade Célestin Simporé, Chef d’Etat-Major Général des Armées.

Le Colonel-major Sié Remi Kambou, directeur de l’action sociale et des blessés en opération, lui a, à son tour, salué la pertinence du thème. Lequel s’intitule « Consolider la résilience de la jeunesse burkinabè victime du terrorisme, par l’initiation aux valeurs du sport ».

Selon lui, il est impératif de penser à la réinsertion scolaire de cette couche au regard de son importance pour l’avenir de ces enfants. « Merci beaucoup au comité d’organisation d’avoir pensé à cette activité », a-t-il salué.

Ces camps vacances s’ouvrent ce mercredi 24 juillet 2024, simultanément à Ouagadougou (terrain de l’USFA) et à Bobo-Dioulasso (au camp Sangoulé). Ils vont se dérouler en deux phases. On estime ceux de Ouagadougou à environ 80 enfants. Le PCA de l’USFA, dans cette logique, a souhaité qu’ils soient étendus dans les autres régions, dans les années à venir.

Aussi, un match de gala opposant l’équipe de l’USFA aux anciennes gloires a servi de moyen de lancement de celui de Ouagadougou. Les deux équipes se sont partagées la poire à travers un match nul et vierge.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

