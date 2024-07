Procès Vincent Dabilgou : La Défense face aux réquisitions du Procureur !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le procès de « l’affaire Vincent Dabilgou » a repris ce mercredi 24 juillet 2024 avec les plaidoiries et les réquisitions du procureur.

La suite après cette publicité

Après que l’Agent judiciaire de l’État (AJE) et l’avocat du REN-LAC aient demandé le maintien des prévenus dans la condamnation rendue en première instance, c’est le procureur qui a fait ses réquisitions.

Le procureur a requis d’infirmer partiellement le jugement rendu en première instance. À ce propos, il a demandé de relaxer Vincent Dabilgou pour les faits d’enrichissement illicite parce qu’il n’a pas été accusé de fait d’enrichissement illicite en première instance.

Pourtant, au finish, parmi les multiples motifs de sa condamnation, figure la condamnation pour enrichissement illicite. C’est pour réparer cela que le procureur a demandé d’acquitter Vincent Dabilgou pour cette infraction. Il a aussi demandé de condamner Alhousseini pour des faits de recel dont le juge en première instance a omis de prononcer un jugement et de le condamner en seconde instance.

Par contre, il a demandé au juge de confirmer le reste du jugement rendu en première instance contre les accusés surtout la partie répressive. Il a ainsi requis de maintenir les 11 ans de prison dont sept fermes et une amende ferme de plus de 11 milliards à l’encontre de Vincent Dabilgou. De condamner Jean-Gabriel Séré à 6 ans de prison, dont 3 ans fermes et une amende de plus de 3 milliards.

De condamner le sieur Sigué (ex-comptable matière du ministère en charge des transports) à 11 ans de prison dont 3 ans fermes. De maintenir la condamnation de Malik Kouanda, ex-DG de la SOPAFER-B à 11 ans de prison dont 5 ans fermes et une amende ferme de 2 milliards.

De condamner Alhousseini Ouédraogo à 11 ans de prison dont 2 ans fermes et une amende ferme de plus de 200 millions. Pour Minata Coulibaly, le procureur a requis une condamnation de 4 ans avec sursis « eu égard de son état (de parturiente, NDLR)”. Enfin à condamner le NTD à une amende de 10 millions.

Étant donné qu’ils sont en liberté provisoire, le procureur a demandé de leur faire intégrer un centre de détention et de confisquer leurs biens à hauteur du montant de leur amende. Le procès se poursuit avec la plaidoirie de la défense.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite