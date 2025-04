Défi Pitch : Salamata Tiemtoré sacrée championne de la 3e édition

publicite

Salamata Tiemtoré a été l’heureuse gagnante de la 3ᵉ édition du « Défi Pitch », une initiative mise en place par l’association « Les Ambassadrices de l’Énergie ». Les résultats ont été proclamés lors de la cérémonie de clôture, le dimanche 13 avril 2025, à Ouagadougou.

Le Défi Pitch, Ambassadrices de l’Énergie, est un programme qui vise à renforcer les capacités des jeunes filles passionnées par les énergies renouvelables, en leur offrant des formations adaptées aux réalités du Burkina Faso.

« C’est pour leur montrer qu’il existe des initiatives simples, qu’on peut mener avec un petit budget, afin de promouvoir la transition énergétique au Burkina Faso », a déclaré Jessica Guébré, présidente de l’association Les Ambassadrices de l’Énergie.

Sur plus de 100 candidatures au départ, 13 ont réussi l’étape des présélections en décembre dernier et ont bénéficié de trois mois de formation dans divers domaines tels que l’énergie solaire, le biogaz, les énergies de cuisson propre, le séchage solaire, le leadership et le développement personnel.

À l’issue de ces formations, chaque candidate, accompagnée d’un mentor, a eu pour défi de concevoir un micro-projet dans le domaine des énergies renouvelables et de le défendre en public.

Salamata Kiemtoré, étudiante en deuxième année de licence en maintenance industrielle, a remporté le premier prix avec son projet « Horizon Bio-Électrique », qui consiste à transformer des déchets organiques en biogaz et en électricité. Elle a reçu un trophée et une enveloppe de 500 000 FCFA pour concrétiser son projet. En outre, elle sera coachée pour l’amélioration et la mise en œuvre de son initiative.

« J’invite toutes les filles à prendre des décisions et à se fixer des objectifs, car tout est possible. Personnellement, je ne savais pas que je pouvais obtenir ce prix ce soir », a-t-elle confié.

Mireille Méda/Nana, marraine de cette édition, a salué cette initiative et a rappelé l’appel du Ministre des Mines et des Carrières à se tourner vers les énergies renouvelables. L’association Les Ambassadrices de l’Énergie est une organisation communautaire à but non lucratif qui œuvre pour la promotion du genre dans le domaine des énergies renouvelables.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (Stagiaires)

Burkina 24

