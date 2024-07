Institut supérieur d’études de protection civile : La 12e promotion des Officiers sapeurs-pompiers prête à servir « avec passion et professionnalisme »

Les élèves de la 12e promotion d’Officiers sapeurs-pompiers de l’Institut supérieur d’études de protection civile (ISEPC), à Ouagadougou, ont reçu leurs parchemins ce vendredi 26 juillet 2024, à l’occasion d’une cérémonie officielle de sortie de promotion. Cette cérémonie a été patronnée par le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et parrainée par le Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition (CNT) du Mali.

Ils sont au nombre de 22, dont 1 femme. Ils sont issus de la 12e promotion d’Officiers sapeurs-pompiers de l’Institut supérieur d’études de protection civile (ISEPC).

Ils viennent du Burundi (01), du Cameroun (01), du Congo Brazzaville (01), du Gabon (01), de la Guinée Equatoriale (01), de la Guinée Conakry (01), du Mali (02), du Niger (02), République démocratique du Congo (01), du Sénégal (02), du Togo (02), du Burkina Faso (04) et du Rwanda (01).

« C’est un record, en termes de nombre de pays participants, depuis la création de cette école. Aussi, un certain nombre de pays d’Afrique, notamment de l’Est a émis le souhait de participer aux prochaines sessions », a fait savoir le Commandant Gérard Bambara, Directeur général (DG) de l’ISEPC.

Le programme de formation, a-t-il en outre fait remarquer, a été adapté aux risques courants et communs aux pays d’Afrique subsaharienne ; et a été articulé en plusieurs modules tels que le certificat de formation aux activités de premier secours en équipe, le certificat de chef de garde d’incendie, le certificat de prévention, etc.

Après les évaluations de fin d’années et des résultats fort appréciables, à savoir un taux de réussite de 95,45% et une moyenne de classe de 13,48/20, les élèves stagiaires, à en croire le DG, sont dorénavant aptes à participer activement à la protection des populations, à la sauvegarde de leurs biens ainsi que l’environnement dans leurs pays respectifs ; partout où le devoir les appellera.

En termes de défis, « l’insertion prochaine des programmes universitaires ; l’adaptation aux nouveaux types de menaces et de risques ; le développement de la recherche en matière de protection civile à travers la mise en place très prochaine du laboratoire d’analyses et de certification des matériaux, une première en Afrique de l’Ouest… », a cité le DG.

Capitaine Alakidi Kabieehuawa, Délégué de la 12e promotion, a fait savoir la gratitude et la reconnaissance de la promotion. « Nous assurerons avec passion et professionnalisme nos responsabilités », s’est-il engagé.

Le Sous-Lieutenant Bébeni Sanou, la seule femme de la promotion, vient du Burkina Faso. Fière d’être de la promotion, elle dit n’avoir ressenti aucun complexe durant ces 5 mois de formation. « Tout s’est bien passé. Il n’y avait pas trop de complexe », a-t-elle déclaré.

Le Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de la transition (CNT) du Mali, a dédié son parrainage à tous les peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Il s’est aussi dit fier de parrainer la cérémonie de sortie de de cette 12e promotion.

Cette remise de parchemins intervient après 5 mois de formation passés audit institut. Les stagiaires ont débuté leur formation le 4 mars 2024.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

