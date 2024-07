Burkina Faso : L’ISEPC invite la population à s’intéresser davantage aux formations sur la protection civile

publicite

Dans l’optique de faire connaitre l’institut supérieur d’étude et de protection civile (ISEPC), ses premiers responsables ont organisé un point de presse le mardi 16 juillet 2024 à Ouagadougou. Cet établissement excelle dans la formation sur la protection civile.

Contribuer au renforcement des capacités des acteurs africains dans la protection civile, c’est la mission principale que s’est assignée l’institut supérieur d’étude et de la protection civile (ISEPC) depuis sa création le 30 mai 2013. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion, il entend amener la population à s’intéresser davantage aux formations sur la protection civile.

Le directeur général de l’institut, le commandant Zouno Gérard Bambara, a souligné la nécessité pour tout citoyen de se former aux notions de secourisme et d’incendie. Pour lui, on perd beaucoup de personnes justes par méconnaissance des gestes de sécurité. « Si seulement 30% de la population était formés au geste de secourisme, on allait pouvoir sauver 80% de la population », a-t-il déploré.

A l’écouter, l’institut supérieur d’étude et de la protection civile est un centre agréé du ministère de l’administration territoriale qui dispose d’une quarantaine de formations ouvertes au grand public.

Il s’agit, entre autres, de la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers, la formation des cadres de l’administration publique et privée dans le domaine de la protection civile et formation des acteurs dans la gestion des crises et des catastrophes.

Le commandant Zouno Gérard Bambara a indiqué que le leadership de cet établissement n’est plus à démontrer. « Aucun centre n’est agréé au Burkina Faso dans le domaine du secourisme et de la protection civile à part l’ISEPC. L’institut supérieur d’étude et de protection civile a formé à ce jour plus de 2 000 personnes dans des domaines divers », a-t-il souligné.

En rappel, depuis sa création l’ISEPC a assuré la formation de la quasi-totalité des cadres de la protection civile de 26 pays. La prochaine sortie de promotion de l’ISEPC est prévue pour le 26 juillet 2024 avec le président de l’Assemblée législative de transition comme parrain.

Flora KARAMBIRI

Saïbata GUIRO (Stagiaire)

Burkina 24

