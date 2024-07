La Grande Chancellerie du Burkina Faso initie une marche collective pour renforcer les liens sociaux professionnels entre les travailleurs des structures voisines

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Grande Chancellerie du Burkina Faso, dans le cadre de la semaine nationale du sport, a organisé une marche collective le jeudi 25 juillet 2024 à Ouagadougou. Cette activité sportive a pour objectif le renforcement des liens sociaux professionnels entre les différents travailleurs jouxtant la Grande Chancellerie.

La suite après cette publicité

Toutes les institutions aux alentours de la Grande Chancellerie des ordres burkinabè sise au quartier Ouaga 2000 ont répondu présentes à la marche collective de l’institution. Que ce soit du Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES), de la Présidence, de la chaine de télévision BF1, de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), entre autres, les différents travailleurs de ces structures ont remonté l’avenue avec pour objectif principal le monument des Martyrs.

Fatigue, sueur, ou encore l’envie d’abandonner n’ont pas arrêté le dynamisme de ces coureurs du jour. Si l’objectif premier était de se mettre en jambe, l’autre aspect était surtout, selon le Général de Brigade Pingrenoma Zagré, grand chancelier des ordres burkinabè, de renforcer la cohésion sociale entre les différentes institutions jouxtant la grande chancellerie du Burkina.

«Nous avons convié tous les responsables de sport des institutions qui environnent la grande chancellerie. Depuis la CARFO, le CILSS, le CAPES, toutes les institutions qui sont autour de la grande chancellerie, nous travaillons ensemble. Nous avons estimé qu’il était bon de nous retrouver un instant donné pour commémorer la fraternité et la solidarité», a fait savoir le Général de Brigade Pingrenoma Zagré, grand chancelier des ordres burkinabè.

Au-delà, poursuit-il, le sport est un réel stimulant pour les forces morales afin d’être dans de bonnes dispositions physiques pour travailler. Et c’est dans cette optique que les marcheurs du jour ont salué cette initiative de la grande chancellerie burkinabè.

«Cette solidarité que nous avons voulu manifester à l’endroit de la grande chancellerie c’est pour non seulement magnifier la pratique du sport mais le bon voisinage administratif. Parce que tous les services aux alentours on s’est donné la main pour se retrouver ici afin de montrer qu’à travers le sport, on peut fraterniser, on peut sympathiser», a témoigné Dr Victor Sanou, directeur exécutif du Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES).

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite