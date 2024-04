Bassirou Diomaye Faye : « Je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité… »

publicite

Pour entamer son premier mandat, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment, ce mardi 2 avril 2024.

« Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal, et ce dès le premier tour avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge », a-t-il d’emblée dit. Il ajoute qu’à travers son élection, le peuple sénégalais s’est engagé dans la voie de la construction, d’un Sénégal juste d’un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès.

Déjà au pied du mur, il dit mesurer l’ampleur de ses taches, et dit les relever avec brio. « Je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l’esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d’ici et de la diaspora autour d’un projet national fédérateur et orienté vers le futur serein.

Je m’engage par la promotion du culte du travail de l’éthique dans la gestion, de la discipline et de l’amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social », promis Bassirou Diomaye Faye.

Sur le plan africain, il s’est penché sur la crise sécuritaire que rencontrent certains pays africains. « L’ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité… Je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine ».

Source : RTS1

