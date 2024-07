Burkina Faso : Le Commandant de la Première Légion de Gendarmerie encourage ses éléments dans certains détachements

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le mardi 9 juillet 2024, le Lieutenant-Colonel TAGO Théophile, Commandant de la Première Légion de Gendarmerie, a entamé une tournée visant à encourager et à constater de visu les conditions de travail de certains détachements et unités relevant de son commandement.

La suite après cette publicité

Pour cette première étape, il s’est rendu au détachement du pont Nakambé, accompagné de ses proches collaborateurs, dont le Chef d’Escadron BAMBARA Salfo, Commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de Kaya.

Pour sa deuxième sortie, le Commandant de Légion a visité les Brigades territoriales de Tougouri et Taparko le 12 juillet 2024. Il a pu recueillir leurs préoccupations et les féliciter, au nom du Chef d’État-Major de la Gendarmerie et des plus hautes autorités du pays, pour le travail quotidien accompli.

En marge de cette deuxième sortie, le Lieutenant-Colonel TAGO Théophile a marqué des haltes successives à la base du bataillon mixte des VDP de Tougouri, au Commissariat de Police de Yalgo, au Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) de Taparko, au détachement mixte des VDP de Naré, au Commissariat de Police de Pissila, et au Poste de contrôle de la Police Nationale à l’entrée de Kaya sur la RN3, pour saluer et encourager les hommes.

Cette tournée du Commandant de Légion a eu un écho favorable chez l’ensemble des personnels visités, d’autant plus que le déplacement s’est fait par la route malgré les risques encourus.

Source : Gendarmerie nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite