Marché de disque burkinabè : Hawa Boussim sort un opus de 12 titres, « Dounia » pour conquérir le monde

Hawa Boussim a présenté son troisième album sur le marché du disque, le samedi 12 avril 2025, à Ouagadougou. Baptisé « Dounia » et fort de 12 titres, cet album, chanté en langue locale Bissa est un condensé de rythmes tradi-modernes, mélangé à de l’afro pop qui veut s’ouvrir au monde entier, pour prôner les valeurs universelles de la musique, surtout faire voyager la culture burkinabè.

Depuis son apparition sur la scène musicale burkinabè, à travers son titre « Mobidoré » en 2011, l’artiste burkinabè connu pour la richesse de non seulement sa voix mais aussi la qualité de ses clips, Hawa Boussim a fait un retour sur la scène. Cela avec un nouvel opus dénommé « Dounia », le samedi 12 avril 2025.

Dounia, en français « le monde » est riche de 12 titres. Ils sont tous chantés dans une touche particulière de l’artiste qui mélange les rythmes modernes (afro pop, L’amapiano…) à ceux traditionnels donnant un ton nouveau à ces titres. Comme à l’accoutumée, ces sorties ont été une fois de plus faites dans la langue Bissa. Une langue maniée à la perfection par la diva. Dans cet opus, chaque titre a une signification, un devoir d’interpellation sur les faits de société, selon l’artiste.

A l’écouter, des faits de société comme le soutien aux FDS (le titre Kina-B), l’appel à la résilience (Zoumbara), la durée de vie des mariages de nos jours (Mimba), la violence basée sur le genre (Mob-Doré) sont traités dans cette œuvre.

Avec cette sortie, Hawa Boussim a indiqué vouloir démarrer une conquête internationale musicalement parlant. « Je suis très contente et tout ce que je souhaite c’est le retour de la paix au Burkina Faso », s’est-elle exprimée.

Dans cet album, des artistes comme Gnahoret Dogbré de la Côte d’Ivoire, les artistes burkinabè Bonsa et Melokay ont collaboré. Il a été produit par la structure Bien2Bien production. Selon le producteur et manager de l’artiste, Illiace Koudougou, cette conquête internationale est bel et bien possible. Il a affirmé que les stratégies ont déjà été mises en place pour l’atteinte de cet objectif. Par ailleurs, il a souhaité l’accompagnement de tous les Burkinabè.

La native de Kipoura, dans le Boulgou a commencé à chanter dans son village depuis l’âge de 14 ans. Ensuite, en 2018 elle a été sacrée Kundé d’or avec 3 autres distinctions (les Kundé du meilleur clip vidéo, de la meilleure artiste féminine de l’année et de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle) dans cette prestigieuse cérémonie de distinction au Burkina Faso.

Pour ce qui est de l’album, il est disponible sur toutes les plateformes. En physique, l’œuvre est disponible au prix de 10 000F CFA en support USB. Son premier disque de « diamant » a été acheté au prix de 1 million de francs CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

