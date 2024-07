Diffusion d’images de personnes supposées appartenir à l’armée mutilant un corps humain : L’Etat-Major Général des Armées se démarque et condamne

Ceci est un communiqué de l’Etat-Major Général des Armées sur la diffusion d’images « des personnes supposées appartenir aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), se donnant en spectacle en mutilant un corps humain ».

Depuis quelques jours, des images insoutenables et d’une rare cruauté sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Dans lesdites images, des personnes supposées appartenir aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), se donnent en spectacle en mutilant un corps humain.

L’Etat-Major Général des Armées condamne avec la plus grande fermeté ces agissements macabres aux antipodes des valeurs militaires et morales, et contraires aux règles d’engagement des combattants dans la lutte contre le terrorisme.

Il se démarque de ces pratiques inhumaines de nature à jeter le discrédit sur la lutte héroïque des forces combattantes burkinabè engagées sur le front de la reconquête du territoire national. En tout état de cause, l’Etat-Major Général des Armées rassure que des dispositions sont prises pour identifier de façon formelle l’origine de ces images ainsi que leurs auteurs. 👇🏿👇🏿👇🏿

