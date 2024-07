Niger : Les directeurs généraux des douanes de l’AES reçus par le Chef de l’Etat et le Premier Ministre

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie du Niger, Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Abdourahamane TIANI, a accordé une audience, le jeudi 25 juillet 2024, aux Directeurs généraux des douanes de la Confédération de l’AES et le Commissaire général de l’office togolais des recettes.

En rappel, les Directeurs généraux des douanes de la Confédération de l’AES étaient en réunion à Niamey depuis le 23 juillet conformément aux orientations données par les Chefs d’Etat de l’AES, lors du 1er Sommet tenu le 6 juillet 2024, afin d’harmoniser leurs positions.

Cette audience qui leur a été accordée avait pour objectif de rendre compte de leurs travaux au Chef de l’Etat et au Premier Ministre, notamment en ce qui concerne l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre nos différents pays et la compréhension des enjeux liés à la sortie des pays de l’AES de la CEDEAO.

Il faut noter que cette audience s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, du Directeur de Cabinet Adjoint du Président, du Conseiller chargé des questions diplomatiques et stratégiques et celui chargé des questions financières du Président du CNSP.

A l’issue de la rencontre, le Directeur général des douanes du Burkina, l’Inspecteur divisionnaire des douanes, Adama ILBOUDO a reçu la Médaille d’Honneur des Douanes à Niamey de même que son homologue du Mali et le Commissaire général de l’office togolais des recettes. Très ému, il a salué à leur juste valeur et l’audience accordée par le Chef de l’Etat et cette distinction qui fait honneur à toute la Douane burkinabè, qui a contribué par son action décisive d’assurer l’approvisionnement régulier du Niger lors des sanctions infligés par la CEDEAO.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃

