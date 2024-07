Interconnexion des systèmes informatiques douaniers de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : Les pertinentes décisions des directeurs généraux à Niamey

publicite

Quelques jours après la matérialisation de la création de la Confédération des États du Sahel (AES), les Directeurs généraux des douanes des États membres se sont retrouvés, pour la première fois à Niamey au Niger, le mardi 23 juillet au Centre International des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, pour échanger et prendre des décisions importantes en matière de sécurisation du transit à travers une interconnexion entre les différents États et le Togo. En effet, en dehors des pays de l’AES (Burkina Faso, Mali, Niger), directement concernés par cette assise, le Tchad et le Togo y sont invités d’honneur.

C’est sous le thème « renforcement de l’interconnexion informatique et promotion socio-économique à travers la libre circulation des personnes, des biens et des services » que cette historique rencontre se tient au Niger avec la participation du Directeur général des douanes du Burkina Faso, l’Inspecteur divisionnaire des douanes, Adama ILBOUDO.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence le Premier Ministre, Ali Mahamane Lamine ZEINE, la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des finances.

𝐃𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬

Cette réunion importante a permis aux Directeurs généraux des douanes de prendre de fortes décisions qui portent essentiellement sur le libre choix de signer un protocole d’accord et une instruction cadre pour l’interconnexion des systèmes douaniers des pays de l’AES et le Togo.

D’autres dispositions réglementaires seront prises avec d’autres pays comme la Côte d’Ivoire. Les patrons des Douanes ont instruit leurs équipes techniques à tout mettre en œuvre pour faire de l’AES un espace douanier interconnecté.

En rappel, à ce conclave les experts échangeront sur les implications douanières de la sortie de leurs pays respectifs de la CEDEAO avant que les Directeurs généraux des douanes des pays de l’AES envisagent les perspectives et les mesures alternatives pour faire face à cette situation. La rencontre prendra fin le jeudi 25 juillet 2024.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞: 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃

