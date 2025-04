Vente en ligne : Un élève de 22 ans dans les filets de la BCLCC

publicite

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis fin aux activités d’un présumé cyber-escroc se faisant passer pour un vendeur en ligne afin d’extorquer de l’argent à ses victimes. Il s’agit de Z.I, un élève âgé de 22 ans et résidant à Ouagadougou. Spécialisé dans l’escroquerie via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), il avait déjà été condamné en 2022 pour des faits similaires.

Dans le cadre de ses activités illicites, Z.I a créé plusieurs faux profils Facebook grâce à des numéros de téléphone préalablement acquis avec des identifiés usurpées. Parmi ces faux profils, figurent notamment « Matériel Quality », « Réussite Matériel », « Pièce Univers » et « Matériel Pièce Univers ».

Z.I ciblait principalement des internautes intéressés par l’achat de couveuses et de poussins en ligne. Pour cela, il publiait des annonces frauduleuses avec des prix très attractifs, prétendant proposer des promotions exceptionnelles. Une fois contacté par une personne intéressée, il rassurait de la disponibilité des produits et fournissait l’adresse d’un point de vente fictif, afin d’empêcher l’acheteur de vérifier l’existence réelle des marchandises. Il exigeait ensuite un paiement anticipé, partiel ou total, en prétendant que l’expédition se ferait par une compagnie de transport de la place.

Après réception de l’argent, il rompait tout contact avec ses victimes, les laissant sans nouvelles ni marchandises. Interpellé et auditionné par la BCLCC, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été déféré devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses actes.

La BCLCC souligne l’importance de rester vigilant lors des achats en ligne. Il est fortement recommandé de privilégier les achats avec des vendeurs réputés et fiables, ou d’opter pour des paiements à la livraison pour plus de sécurité.

Soyez vigilants et ne tombez pas dans le piège des arnaqueurs !

Signalez toute tentative d’escroquerie via les canaux officiels de la BCLCC.

Source : BCLCC

