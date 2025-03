Tenkodogo : Un présumé maître chanteur et proxénète dans les filets de la BCLCC

publicite

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabè, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis fin aux activités illicites d’un individu spécialisé dans l’usurpation d’identité, le chantage et le proxénétisme via les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

D.S, un étudiant de 26 ans résidant à Tenkodogo et de nationalité étrangère, opérait sous plusieurs faux profils Facebook nommés « Clemencia », « Carole Fine » et « Cle Mania ». Son mode opératoire consistait à envoyer des demandes d’amitié ciblées. Une fois acceptées, il instaurait un climat de confiance à travers des échanges de messages d’amour.

Les conversations migraient ensuite sur WhatsApp, où il persuadait ses victimes de passer des appels vidéo. Grâce à un logiciel de montage, il leur faisait croire qu’elles échangeaient avec une personne réelle. Exploitant cette illusion, il les incitait à exposer leur intimité, tout en enregistrant secrètement le flux vidéo. Par la suite, il exerçait un chantage émotionnel et financier, menaçant de divulguer les images ou vidéos si ses victimes ne lui versaient pas d’argent.

Lire également 👉 Cybercriminalité : Le ministre de la sécurité lance officiellement la plateforme de signalement des actes cybercriminels

Outre le chantage, D.S était également impliqué dans des activités de proxénétisme via les faux profils TikTok « Bizigirls » et « Pompiers », ainsi qu’un groupe Telegram dénommé « Ida 226 ». Il y publiait des images séduisantes téléchargées sur Internet, souvent utilisées comme photos de profil, accompagnées d’un numéro de téléphone à identité usurpée. Toute personne intéressée était ensuite redirigée vers le groupe Telegram, où les échanges se poursuivaient. Chaque mise en relation était conditionnée au paiement d’une commission.

Interpellé et auditionné par la BCLCC, il a reconnu les faits et a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses actes.

La BCLCC salue la collaboration du Commissariat Central de Police de Tenkodogo qui a permis d’atteindre ces résultats. Par ailleurs, elle rappelle aux internautes l’importance d’adopter une attitude prudente sur les réseaux sociaux :

Évitez d’accepter les invitations d’inconnus ;

Ne décrochez pas d’appels vidéo de personnes non identifiées ;

Ne partagez jamais de contenus intimes en ligne.

En cas de comportement suspect, signalez-le immédiatement à la BCLCC via ses canaux officiels.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite