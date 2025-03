La plateforme SYC@D, pour un nouveau chapitre de la gestion et la sécurisation foncière au Burkina Faso

publicite

C’est officiel ! Le Système intégré de gestion du cadastre et des domaines (Syc@D) a été lancé, ce vendredi 21 mars 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie patronnée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et à laquelle ont pris part les ministres de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé ; de l’économie et des finances, Aboubakar Nacanabo ainsi que la Directrice générale des impôts, Talato Éliane Djiguemdé/Ouédraogo.

Présentée comme étant intuitive et conviviale, la plateforme Syc@D (Système intégré de gestion du cadastre et des domaines) de la Direction générale des impôts (DGI) offre plusieurs avantages à savoir la réduction des déplacements pour l’obtention des titres d’occupation de terrains ; la célérité dans le traitement des dossiers ; la réduction des délais de traitement ; la sécurisation des titres d’occupation des terrains ; la gestion rigoureuse et efficace des dossiers et la transparence dans le traitement des dossiers.

Selon Eliane Djiguemdé/Ouédraogo, la Directrice générale des impôts, le lancement de la plateforme SYC@D symbolise non seulement l’aboutissement d’un processus de réforme, mais aussi l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la gestion et la sécurisation foncière au Burkina Faso.

« Ce moment est d’autant plus significatif qu’il s’inscrit dans un contexte où la digitalisation des services publics est devenue une nécessité impérieuse pour améliorer l’efficacité, la transparence et la sécurité des processus administratifs et pour renforcer la confiance de nos concitoyens envers nos institutions », a-t-elle dit en sus.

Elle a en outre appelé les usagers à la patience et à la compréhension. « Bien que le SYC@D représente une avancée majeure, nous sommes conscients que des ajustements seront nécessaires pour l’améliorer continuellement. Le SYC@D est une plateforme évolutive qui tiendra compte des retours et des besoins des utilisateurs », a-t-elle fait remarquer.

Pour le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la réussite de la plateforme repose sur l’engagement de tous et nécessitera, comme toute innovation, une appropriation collective et des ajustements pour répondre pleinement aux attentes des utilisateurs.

Il a donc appelé à l’adhésion des agents de l’administration fiscale et foncière, à l’implication active des ministères et institutions…

« C’est un outil de souveraineté, un vecteur de modernisation et un levier puissant pour renforcer la transparence et l’efficacité de notre administration foncière », a en somme laissé entendre le Premier ministre. La plateforme Syc@D est accessible à l’adresse : https://sif.bf .

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Aurelle Kiendrébéogo (Stagiaire)

Burkina 24

