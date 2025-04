publicite

Du 3 au 5 avril 2025, la ville de Tougan se transforme en un écrin de la culture San, accueillant la deuxième édition du Festival Fier de la Culture San (FESTICUS). Malgré un contexte sécuritaire difficile, l’événement a su rassembler une foule enthousiaste, célébrant la richesse et la diversité de ce patrimoine culturel unique.

Dès l’ouverture ce jeudi matin, premier jour du festival, la ville de Tougan a été animée par une course cycliste féminine, suivie d’une parade grandiose de masques, de flûtistes et de danseurs, offrant un spectacle captivant pour les habitants et les festivaliers venus de tous horizons.

Pour Jonathan Boro, promoteur du Festival Fier de la Culture San, cet événement est bien plus qu’une simple célébration culturelle. « Ce festival, c’est une manière de raviver Tougan par la culture, de montrer que malgré les difficultés, notre identité reste forte et vivante », a-t-il indiqué tout en insistant sur l’importance de maintenir l’événement, même dans un contexte difficile, comme un acte de résistance et de résilience.

Le thème de cette édition, « Brassage culturel au Burkina : Défis pour une préservation de l’identité et des pratiques culturelles San », est une aubaine des réflexions sur la manière dont le peuple San peut affirmer son identité dans un monde en constante évolution.

« Il ne s’agit pas de communautarisme, mais de reconnaître qui nous sommes dans la rencontre des cultures, de ne pas nous perdre dans cette diversité », a précisé Jonathan Boro.

La deuxième édition du Festival Fier de la Culture San propose un programme riche et varié, mettant en valeur toutes les facettes de la culture San.

Des troupes de danse traditionnelles venues de Toma, Nayala et Sourou offrent des performances époustouflantes, tandis que des ateliers de formation à la lutte traditionnelle et à la flûte permettent aux jeunes de s’initier à ces pratiques ancestrales. Les chants à la meule, interprétés par des femmes dans les villages pour rappeler l’importance des traditions dans la vie quotidienne.

Une conférence publique pour aborder des thèmes tels que le mariage traditionnel, les patronymes et leur rôle dans la culture San. « Ces débats croisés vont permettre d’approfondir notre compréhension de notre propre culture et de mieux appréhender notre place dans la société burkinabè », a expliqué Jonathan Boro.

Malgré les défis logistiques et sécuritaires, le festival attire un public nombreux, composé d’habitants locaux, de festivaliers venus d’ailleurs et de personnes déplacées internes.

« Nous avons senti un engouement incroyable. Les gens ont besoin d’exprimer leur culture, de partager leur joie. Ce festival est une occasion inespérée pour eux », a témoigné Jonathan Boro.

Pour la troisième édition, les organisateurs envisagent l’avenir avec optimisme, espérant une amélioration de la situation sécuritaire dans la région. « Nous croyons en l’avenir de Tougan. Nous voulons que ce festival continue de grandir, de rayonner, et qu’il devienne un symbole de fierté pour toute la communauté San », a affirmé Jonathan Boro.

Akim KY

Burkina 24

