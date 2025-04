L’IST Wayalghin ouvre ses portes à l’innovation : L’intelligence artificielle (IA) au cœur de la formation de demain

publicite

Le campus IST Wayalghin organise la 7e édition de ses journées portes ouvertes du 3 au 5 avril 2025. Le Thème de cette année est « les défis et enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la formation socioprofessionnelle ».

Afin de s’ouvrir au monde extérieur et de mettre en lumière le potentiel de créativité de ses étudiants, le campus IST Wayalghin ouvre ses portes du 3 au 5 avril 2025.

Ces journées ont donné l’opportunité aux étudiants de présenter leurs projets innovants dans divers domaines : génie biomédical, génie agroalimentaire, électronique, BTP, etc.

Le Thème cette année est « les défis et enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la formation socioprofessionnelle ». Pour le directeur de l’IST/campus Wayalghin, Wati Zoma, à travers ce thème, nous souhaitons promouvoir une réflexion approfondie sur l’impact de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la formation professionnelle.

« Il s’agit de sensibiliser les acteurs de la formation professionnelle sur les enjeux et les défis liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur. D’identifier les opportunités offertes par l’IA pour améliorer l’apprentissage et l’insertion professionnelle, de mettre en avant les initiatives et innovations technologiques adaptées dans les domaines de la formation. L’intelligence artificielle est déjà présente dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Et le monde universitaire n’est pas épargné », a-t-il lancé.

En plus, il a indiqué que l’intelligence artificielle, offre des opportunités d’apprentissage, d’innovation pédagogique et de créativité mais présente des risques. « En tant qu’acteur de la formation, nous n’avons pas d’autre choix que d’en explorer les possibilités afin de tirer le meilleur profit pour un enseignement de qualité, tout en minimisant les effets pervers de son utilisation », a-t-il relevé.

Egalement, Le PDG des campus IST, Dr Issa Compaoré, est revenu sur l’importance de l’intelligence artificielle. « Si nous ne prenons pas le train, nous allons rater cette évolution. Celui qui ne va pas prendre le train va finalement rester spectateur. Et qui plus que les universités, qui plus que les jeunes, pour conduire, pour vous approprier cela, mais ce n’est pas sans risque.

Vous savez, avec l’intelligence artificielle, on est amené à se poser la question, est-ce qu’on a besoin d’un professeur ? Est-ce qu’on a besoin d’une école pour apprendre ? Oui, j’y crois. Parce que c’est toujours un outil et il faut un cadre. On peut beaucoup apprendre, mais qui va évaluer ? Qui va certifier ? Ce n’est pas un robot. Ce sont des êtres humains. L’outil doit être toujours au service de l’humain. Et l’humain doit toujours se servir de l’outil pour aller plus loin, pour aller plus vite », a-t-il lancé.

Cette 7e édition des journées portes ouvertes a été présidée par l’université virtuelle. Dr. BaKouan Ousseni, représentant du Président de l’Université Virtuelle, a souligné que les deux structures partagent les mêmes intérêts notamment la promotion des technologies.

En outre, Dr Kinda Mohamed, représentant le directeur de l’Institut Burkinabè des Arts Métiers (IBAM) et parrain des journées portes ouvertes, a salué l’initiative. « Ces journées vont permettre à l’IST de présenter les innovations de leurs étudiants, et ces innovations vont permettre également de pouvoir s’insérer dans le milieu de l’emploi, donc qui est un milieu concurrentiel, et c’est également une cause nationale », a-t-il dit.

Ces journées portes ouvertes ont permis à l’IST Wayalghin de démontrer son engagement envers l’innovation et de susciter un débat constructif sur l’avenir de la formation à l’ère de l’intelligence artificielle.

