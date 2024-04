L’Institut Supérieur de Technologies (IST) Campus Wayalghin ouvre ses portes du 11 au 13 avril 2024

publicite

La cérémonie d’ouverture des journées portes ouvertes du campus IST Wayalghin a eu lieu ce jeudi 11 avril 2024 à Ouagadougou. Ces journées portes ouvertes ont été placées sous le thème « Formation socioprofessionnelle et développement endogène dans un contexte de crise sécuritaire : Défis et perspectives ».

Afin de mieux s’ouvrir au public et attirer des étudiants et d’autres partenaires, l’Institut Supérieur de Technologies/Campus Wayalghin (IST) et Umanis Business Scholl (UBS) organisent la 6e édition des journées portes ouvertes les 11, 12 et 13 avril 2024.

Ces journées portes ouvertes se déroulent à l’Institut Supérieur de Technologies campus Wayalghin. Elles offrent une occasion aux étudiants, aux parents et aux partenaires de découvrir les prestations de l’institution au profit du public burkinabè et de l’étranger.

Ces journées portes ouvertes ont été placées sous la thématique « Formation socioprofessionnelle et développement endogène dans un contexte de crise sécuritaire : Défis et perspectives ». Pour le directeur de l’IST/campus Wayalghin, Wati Zoma le choix de ce thème va en droite ligne avec les engagements des autorités de la transition à faire la promotion du développement endogène.

« C’est une occasion pour mener des ateliers de réflexions pour voir comment nous pouvons orienter la formation professionnelle afin que nous puissions répondre aux objectifs de développement endogène porté par les plus hautes autorités du pays. Aussi, nos laboratoires et notre dispositif de formation seront ouverts au grand public », a-t-il expliqué.

Des ateliers de réflexion autour du thème principal, des conférences, des expositions et des conseils d’orientations au profit des élèves des écoles partenaires, sont entre autres les activités de ces journées portes ouvertes. 2000 élèves d’une vingtaine d’établissement sont entendus.

Dr. Wendyam Fidèle Yaméogo, directeur des affaires de l’orientation et de l’information (DAOI) de l’université Joseph Ki-Zerbo, représentant le président de l’université, président de cette cérémonie, a salué la tenue de ces journées portes ouvertes et félicité les premiers responsables de l’IST campus de Wayalghin sur les qualités de formations offertes aux étudiants.

En rappel, l’Institut Supérieur de Technologies (IST) et Umanis Business Scholl (UBS) forment un groupe d’instituts de formation créé en 2001 et offre des formations professionnelles dans plusieurs filières différentes avec 32 diplômes reconnus par le CAMES.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

