Le Salon International Féminin du Livre de Ouagadougou (SIFLO) veut motiver les femmes à s’investir dans la littérature

Pour inspirer les jeunes femmes à s’impliquer davantage dans la création littéraire, l’Association Les Pionnières du Livre (APL) ouvre un salon dénommé Salon International Féminin du Livre de Ouagadougou (SIFLO) à la Maison de la femme du quartier Dagnoën. Il est prévu du 17 au 20 avril 2024 avec la participation de plus d’une dizaine de pays et plusieurs activités destinées à la cause.

Le constat est clair pour l’association Pionnières du Livre (APL), la plume féminine n’est pas très promue et se raréfie en Afrique. Partant de ce fait, elle organise un salon dénommé Salon International Féminin du Livre de Ouagadougou (SIFLO) du 17 au 20 avril 2024 à la maison de la femme du quartier Dagnoën de Ouagadougou, dédié à sa promotion.

« Moi j’ai beaucoup voyagé. Tu arrives dans les différents salons, c’est deux ou trois livres écrits par les femmes que tu trouves. Donc mois je me suis dit pourquoi pas créer un salon qui va inciter les jeunes femmes à s’y mettre. Au Burkina Faso il y a plus d’une centaine de livres écrits par des femmes. Malheureusement le fait qu’ils ne soient pas promus donc ils ne sont pas connus », a d’entrée justifié la présidente du comité d’organisation du salon, Rose Gloria Kouevi Dédé.

Il sera question donc de créer un cadre, qui va regrouper des femmes qui sont dans le domaine pour en parler avec la jeunesse féminine. A cet effet, il est prévu une conférence-débat sur le thème « les écrivains africains face aux défis de l’heure », un concours de prix poésie, des présentations d’auteur et de leurs œuvres, des panels d’élucidation des différents genres littéraires, des ateliers d’écriture, une soirée gala de remise des prix, etc.

«Le projet cherche à inspirer les jeunes femmes à s’impliquer dans la création littéraire en mettant en avant des modèles féminins. Ici, c’est de favoriser le dialogue entre les auteurs confirmés et les aspirants écrivains. Le salon aspire à encourager la relève féminine dans le domaine de la littérature. Il représente une opportunité de renforcement de la communauté littéraire à Ouagadougou», a ajouté Rose Gloria Kouevi Dédé.

Les échanges, pour cette première édition, seront assurés par 30 femmes, professionnelles du sujet venues de 12 pays africains. La Guinée est le pays invité d’honneur. Pour le comité d’organisation, ce choix a été porté sur ce pays au regard du fait que celui-ci « fait beaucoup appel aux écrivains du pays des Hommes intègres ».

Le rendez-vous est pris. Le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal sont entre autres les participants à cette première édition du SIFLO.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

