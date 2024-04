Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle les journalistes à participer à éduquer le peuple

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, Chef de l’Etat, à l’occasion d’un grand entretien diffusé sur la télévision publique (RTB), le vendredi 26 avril 2024, a appelé les journalistes burkinabè à jouer leur rôle dans ce contexte de lutte contre le terrorisme où la souveraineté et le devenir du Burkina Faso sont engagés.

La suite après cette publicité

A l’ordre du jour du grand entretien du Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, les chantiers de développement du pays et la lutte contre le terrorisme. A la question donc du journaliste de la RTB de savoir l’appréciation du Président de la Transition sur les récents propos tenus par le général français Lecointre faisant allusion à une certaine recolonisation du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, n’y est allé par quatre chemins pour dire son ressenti.

Il a d’emblée affirmé avoir suivi cette sortie du général français, et a ensuite expliqué que c’est une manière de préparer la mentalité du peuple français dans le cas d’une éventuelle intervention de la France au Burkina Faso.

« Oui, nous avons suivi. Ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent venir physiquement ici pour qu’on combatte », a-t-il indiqué, rappelant également que ce n’est pas la première sortie du genre. « Ils ont commencé à préparer, ce n’est pas maintenant. L’année passée le président Macron a tenu certains propos », a-t-il dit. Sur la sortie du général Lecointre, sauf erreur de sa part, le Président de la transition, dit n’avoir pas vu ou entendu de débats de presse allant dans le sens de conscientiser le peuple burkinabè ; attitude qu’il a d’ailleurs déplorée.

« Moi je m’attendais à ce que les journalistes débattent sur ça ; éclairer la lanterne des Burkinabè ; éduquer les Burkinabè, parce que le journalisme, ce n’est pas juste critiquer le pouvoir, donner des informations sur ce qui ne va pas. Vous avez la chance d’être journalistes en temps de guerre ; il faut participer à éduquer le peuple. Parce que nous avons un ennemi, ce sont eux qui veulent nous réduire à l’esclavage. C’est votre rôle de le faire… Ils ne sont pas d’accord qu’on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là, ils savent qu’on va vaincre le terrorisme… », a-t-il déclaré.

Pour le Capitaine Traoré, en temps de guerre, il est de notre devoir, surtout du journaliste, de chanter les louanges des forces combattantes et faire comprendre les intentions réelles de l’ennemi. « Qu’on le veuille ou pas, on est en guerre ; on doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner, et on doit expliquer au peuple ce que c’est que l’impérialisme, comment ils veulent nous coloniser, comment ils veulent nous maintenir dans la misère pour qu’ils vivent… », a-t-il fait comprendre.

Le Chef de l’Etat a en somme prié les journalistes à faire le travail qu’il convient de faire en ces temps de dures épreuves pour le Burkina Faso. « On veut que le peuple se réveille, qu’il comprenne qui sont leurs ennemis ; et ça c’est le travail du journaliste aussi dans ces temps de guerre. C’est l’histoire du Burkina qui s’écrit maintenant donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu’eux préparent l’opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne », a plaidé le Capitaine Ibrahim Traoré.

Synthèse de Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite