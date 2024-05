Communiqué nécrologique : Décès de Mme SOUBEIGA née OUEDRAOGO Marie Thérèse, Remerciement et faire part

publicite

0 Partages Partager Twitter

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

La suite après cette publicité

2 Timothée 4, 7

La grande famille SOUBEIGA à Diabo, Fada N’Gourma, Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

La grande famille OUEDRAOGO à Samandin et Ouidi,

Les familles alliées, SANOU, SEMPORE, TRAORE et SAWADOGO,

Les enfants et petits-enfants,

Remercient tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont témoigné leur affection et leur soutien multiforme lors du rappel à Dieu de leur épouse, mère, tante, sœur, belle-mère, belle-sœur et grand-mère, Madame SOUBEIGA née OUEDRAOGO Marie Thérèse le 05 mai 2024 et de l’inhumation le 07 mai 2024 au cimetière municipal de Gounghin.

Programme des messes :

Des messes seront célébrées aux dates suivantes : 26 Mai – 02 Juin – 09 Juin-16 Juin -23 Juin et 30 Juin 2024 aux horaires suivants :

Juvénat garçon : 07H30

Paroisse st Camille de Dagnoen: 09H

Paroisse St Albert le Grand de la Rotonde : 08H30

Paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho: 06H30

Paroisse St François d’Assise de Karpala: 06H45

Paroisse Notre Dame du Rosaire de Kologh-Naaba :07H

Paroisse St Pierre de Gounghin : 09H

Paroisse St Jean Marie de Vianney de Tampouy : 07H

Chapelle st Gabriel de Toukin : 07H

Paroisse St Marc de Nagrin : 07H

Paroisse St Joseph de Pabre : 06H30

Paroisse St Charles Lwanga de Wayalghin : 06H

Cathédrale notre Dame de l’Immaculée Conception : 07H

Paroisse St Joseph de Fada : 08H

Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours de Diabo : 06H30

Que par la miséricorde de Dieu, son âme repose en paix

Union de Prières

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite