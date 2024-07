La vision du Capitaine Ibrahim Traoré : « Pouvoir donner la santé aux Burkinabè où qu’ils soient »

publicite

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a symboliquement remis des équipements de la chaine de froid, des équipements de bureau et de la logistique roulante. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue ce jeudi 25 juillet 2024 à Ouaga 2000, au monument des Martyrs.

15 cliniques mobiles ; 36 véhicules dont 13 réfrigérés, 12 stations wagons, 11 pickup ; 3 unités de production d’oxygène ; 11 chambres froides ; 835 tablettes ; 1 900 réfrigérateurs solaires ; 110 congélateurs et 14 groupes électrogènes. Ainsi se compose l’ensemble des équipements sanitaires offerts par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, au ministère de la santé et de l’hygiène publique au profit des populations du Burkina Faso.

L’objectif, a fait savoir le Chef de l’Etat, c’est de rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. « Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. C’est ça la vision. C’est de pouvoir donner la santé aux Burkinabè où qu’ils soient », a-t-il indiqué.

En cette période où les cas de paludisme sont de plus en plus enregistrés, le Président du Faso a invité la population à plus de responsabilités. Il a souhaité que chacun puisse sensibiliser ses voisins. Car pour lui, la lutte contre le paludisme commence par la destruction des gites larvaires. « Aujourd’hui, il faut que chacun dans son quartier puisse faire un minimum de choses pour assainir les caniveaux. Et là où il n’y en a pas, c’est d’essayer, avec l’initiative qui est lancée, de combler les gros trous où l’eau stagne », a-t-il attiré l’attention.

Aux occupants des boutiques situées sur les caniveaux, le Capitaine Ibrahim Traoré a adressé ce message. « Ceux-là qui occupent toujours les rues déjà assainies ; ceux qui construisent leurs boutiques, notamment sur les caniveaux, de comprendre ce sens ; pouvoir dégager et permettre qu’on puisse assainir, détruire les gites larvaires ». C’est après cette phase, a-t-il estimé, que viennent les moustiquaires imprégnées et tous les soins de chimiothérapie.

« C’est un grand jour pour le système de santé », a déclaré Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique. Il n’a donc pas omis de faire savoir toute sa gratitude et sa reconnaissance au Président du Faso pour le geste. « C’est d’abord un message de gratitude, de reconnaissance à l’endroit du président du Faso ; parce qu’il s’agit d’une décision gouvernementale de haute portée ».

Ces équipements de la chaine de froid, a-t-il par ailleurs fait remarquer, vont faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions ; cela au profit de millions d’enfants et de femmes de notre pays.

Quant aux véhicules, il a laissé entendre qu’ils permettront aux directeurs régionaux de la santé et aux médecins-chefs de districts de se projeter sur le terrain et de s’assurer du bon déroulement des activités de vaccination et de santé en général. A l’en croire, ce sont près de 14 milliards de F CFA qui ont été investis à travers cette dotation.

Le ministre de la santé a en somme appelé les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements. Aux prestataires de santé, il a invité à faire en sorte pour que tous les Burkinabè puissent bénéficier desdits équipements.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

