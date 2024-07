Soutien patriotique : Unique & One School offre 15 bourses aux enfants des forces combattantes tombées au front

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’effort de paix, le fondateur du complexe scolaire Unique & One School, Mahamadi Balboné, a offert 15 bourses d’étude au ministère de la défense, ce jeudi 25 juillet 2024 à Saaba.

La suite après cette publicité

« Nous aussi nous voulons répondre à l’appel des autorités de ce pays qui demandent à chaque Burkinabè, où qu’ils se trouvent de participer à l’effort de paix. C’est dans cette optique que nous aussi, on a estimé que donner des bourses à l’armée participera à l’effort de paix. C’est une reconnaissance pour nous à l’endroit de nos autorités et au ministère de la défense.

Nous sommes Burkinabè, nous prions que le Dieu les protège à ce que ce pays redevienne comme avant. Certains de nos frères sont tombés en voulant donner cette paix à notre pays et leurs enfants ne doivent pas rester oubliés », a précisé Mahamadi Balboné, fondateur du complexe scolaire Unique & One School.

Il s’agit de 15 bourses au total soit 5 niveau du primaire, 5 en 6e et 5 autres pour en 2e. Concernant le coût des 15 bourses, il a fait comprendre que « la valeur c’est lorsque nous allons voir ces enfants réussir et cela pourra un tant soit peu soulager la douleur de la perte d’un être cher surtout d’un père ».

C’était le Colonel-major Sié Remi Kambou, directeur de l’action sociale et des blessés en opération, qui a reçu le don. « Je suis ému et ravi de voir que Monsieur Balboné fondateur Unique & One School a pensé à soulager un tant soit peu le problème de la gestion des progénitures des combattants tombés au front. C’est la bienvenue pour le ministère de la défense de pouvoir enlever une épine des pieds de ces femmes qui ne savent pas où mettre la tête avec les enfants au moment de l’année scolaire », a-t-il relevé.

Il a lancé un appel aux autres établissements d’avoir une pensée pour les orphelins des combattants tombés au front. A l’issue du don, les hôtes du jour ont visité le complexe scolaire.

Adama Ouédraogo, directeur de complexe scolaire Unique & One School, a rappelé que l’établissement comprend tous les cycles de la maternelle à la terminale qui a ouvert ses portes depuis l’année scolaire 2022-2023.

En rappel, situé à Tamsin dans la zone périphérique de Saaba, Unique and One School est un établissement d’enseignement général dont la vision est de former et d’éduquer les élites de demain mais aussi de promouvoir l’excellence dans le système éducatif. Il est bâti sur une superficie de 2 ha et s’est doté d’infrastructures scolaires de qualité avec pour but de donner une plus-value à la formation des jeunes.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite