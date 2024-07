« À tous les policiers, je lance ce commandement : Suivez-moi ! » (Wennélebsida Jean-Alexandre Darga, DG de la Police nationale)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Nommé directeur général de la Police Nationale à l’issue du conseil des ministres le mercredi 17 juillet 2024, l’inspecteur général de police, Wennélebsida Jean-Alexandre Darga a pris les rênes de la Police nationale du Burkina Faso. Sa biographie, à la fin de l’article.

La suite après cette publicité

En prenant le commandement de la Police nationale ce jeudi 25 juillet 2024, Wennélebsida Jean-Alexandre Darga devient alors le 26e Directeur général de la Police Nationale du Burkina Faso.

Il occupait depuis le 13 avril 2023 le poste de Secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d’alerte précoce et de réponse (CN-CMAPR), une structure rattachée à la Primature. L’inspecteur général de police, Wennélebsida Jean-Alexandre Darga, a également occupé le poste de directeur général adjoint de la Police nationale (nommé en 2017).

Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, le nouveau patron de la police nationale s’est adressé à sa troupe en ces termes, « Le Burkina Faso, sous le leadership de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État, est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire.

La lutte implacable engagée pour la reconquête de l’intégralité de notre territoire, la sécurisation de nos villes et campagnes et les différents engagements nationaux pour une souveraineté nationale véritable, attendent une implication et une détermination sans faille de chacune et chacun de nous.

Ma conviction est faite que chaque policier peut et doit apporter quelque chose sur ces différents fronts. Ainsi, quand sonnera bientôt le clairon de la victoire, la part contributive de la Police Nationale à cette guerre devrait être écrite en lettres d’or », a-t-il fait entendre.

Il appelle alors l’ensemble des policiers, a une synergie avec toutes les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et les populations dans la lutte contre l’hydre terroriste. « À tous les policiers, donc disais-je, je lance ce commandement : suivez-moi ! », a-t-il dit.

Akim KY

Burkina 24

CURRICULUM VITAE RÉSUME

Inspecteur Général de Police

DARGA Wennélebsida Jean-Alexandre

Date de naissance : 21/01/1968

Situation matrimoniale : Marié

Niveau d’études : Maitrise + 02.

E-mail : [email protected]

Adresse postale : 14 BV 30363 Ouaga Zad 14

PARCOURS

 26 avril 2023 à nos jours : Secrétaire Permanent du Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse.

 13 juillet 2017 au 13 janvier 2022 : Directeur Général Adjoint de la Police Nationale.

 06 juin 2011 au 27 septembre 2016 : Commissaire Central de Police de la ville de Ouagadougou.

 16 décembre 2010 au 05 juin 2011 : Chef de la Division des Investigations Criminelles.

 06 décembre 2006 au 02 novembre 2010 : Chef du Service Régional de la Police Judiciaire de Ouagadougou.

 06 février 2004 au 16 novembre 2006 : Directeur Provincial de la Police Nationale de la Kossi/Nouna.

 07 janvier 2002 au 13 février 2004 : Chef de la Brigade Criminelle du Commissariat Central de Police de la ville de Bobo-Dioulasso.

 1er Février 1995 au 07 mars 2000 : Superviseur et Directeur Adjoint du projet de Réadaptation à Base Communautaire des Aveugles et autres Handicapés à Ouargaye/Koulpélogo.

PALMARES

 Quatre (04) décorations au bout de 18 ans de service :

* 05 décembre 2020 : Médaille d’Officier de l’Ordre de l’Etalon ;

* 11 décembre 2017 : Médaille d’Honneur des Collectivités Locales ;

* 09 décembre 2012 : Médaille de Chevalier de l’Ordre National ;

* 08 décembre 2009 : Médaille d’Honneur de la Police.

 Vingt-sept (27) Lettres de Félicitations au bout de treize (13) ans de service.

 De nombreux stages en Amérique (New-York, Washington DC, Caroline du Nord et Arizona – USA), en Asie (Tokyo –Japon), en Europe (Saint-Malo et Lyon –France) et en Afrique (Egypte, Bénin, Ghana, Mali, Niger et Togo).

III. COMPETENCES

Très solide expérience dans la lutte contre les bandes armées, les enquêtes criminelles, le renseignement opérationnel, la procédure pénale policière, le management, la couverture sécuritaire des grandes manifestations, le commandement, le maintien de l’ordre, les missions spéciales, la gestion des conflits, l’animation de points de presse, les relations avec la presse, le travail sous pression et le travail d’équipe. Très bon esprit d’initiative.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite