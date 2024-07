Burkina Faso : La problématique Cœur et Environnement au menu des échanges du 8e congrès scientifique de la SOCARB

publicite

La Société de cardiologie du Burkina Faso (SOCARB) organise du 24 au 26 juillet 2024 à Ouagadougou son 8ème congrès scientifique autour de la thématique principale « Cœur, démographie et environnement ». Le lancement officiel des travaux est intervenu le mercredi 24 juillet 2024 sous la houlette du président de l’assemblée législative de la transition Dr Ousmane Bougouma, patron dudit congrès.

Le 8ème congrès de la Société de cardiologie du Burkina Faso (SOCARB) bat son plein, et ce, durant trois jours à Ouagadougou. Pour cette 8ème édition prévue les 24, 25 et 26 juillet 2024, la SOCARB pose le débat de la démographie galopante en lien avec l’essor des maladies cardio-vasculaires d’où le thème « Cœur, démographie et environnement ».

Le président de la SOCARB, Pr Valentin Yaméogo, a souligné que les 72 heures d’échanges, d’enseignements et de débats seront une lucarne pour aborder avec les différents participants les dynamiques complexes de la santé cardio-vasculaire, les tendances démographiques et les défis environnementaux prônés par le one health.

Aussi, il a informé que près de 15.000 participants composés de cardiologues, internistes, enseignements, chercheurs, climatologues, étudiants en médecine, et professionnels de la santé sont attendus. « Trois journées de travaux scientifiques, ces journées sont reparties en conférences, en symposiums, en atelier, en tables-rondes. A l’issue de ces trois journées, il y aura des recommandations qui seront éditées qui émanent de la résultante de ces travaux que nous allons transformer en note politique que nous allons transmettre à deux ministères différents », a-t-il indiqué.

Quant au patron de la cérémonie Dr Ousmane Bougouma, président de l’assemblée législative de la transition, il a notifié que la thématique sonne comme une interpellation. Pour lui, la crise sécuritaire et humanitaire qui gangrène la sous-région provoque un stress et une pression supplémentaire aux populations.

Des choses qui ne sont pas sans conséquence sur le cœur. « En effet, ces populations, soumises à des violences physiques et psychologiques, ont été exposées à un certain nombre de traumatismes psychosomatiques pouvant être à l’origine de pathologies cardiovasculaires », a-t-il soutenu.

En outre, il a émis le souhait que les 72 heures de travaux soient le lieu du donner et du recevoir des participants afin que des résolutions soient formulées pour le rayonnement de la santé en général et de la cardiologie en particulier.

Pour rappel, la Société de cardiologie du Burkina Faso (SOCARB) est une association scientifique, apolitique, laïque et à but non lucratif créée en 2000 au Burkina Faso. Elle a pour but de faire la promotion de la cardiologie par tous les moyens légaux conformes aux statuts au Burkina Faso et à l’étranger. A l’occasion de son 8ème congrès, la SOCARB a remis un chèque de deux millions au ministère de la santé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

