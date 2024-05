Gestion durable des sols : Le programme Soil Values lancé au Burkina Faso pour 10 ans

publicite

Le Centre International de développement des engrais (IFDC) a officiellement lancé le programme Soil Values, ce jeudi 16 mai 2024, à Ouagadougou. Ce programme qui va s’étaler sur 10 ans intervient en faveur de l’intégration de la gestion durable des sols au Sahel.

Au regard des nombreux défis que rencontrent les pays du sahel, notamment les sécheresses récurrentes, les conflits, la désertification et le changement climatique, le domaine agricole de ces pays se trouve menacé. Ces facteurs contribuent au déclin de la fertilité et de la santé des sols, aggravés par des investissements insuffisants et des mécanismes inadéquats.

Pourtant, l’agriculture occupe une place prépondérante, car elle demeure la principale source économique de certains de ces pays sahéliens. Au Burkina Faso par exemple, l’agriculture contribue dans la formation du PIB à 12,17%. Pour sauver ce secteur assez capital qui agonise, le programme Soil Values a été initié. Ce programme souligne la nécessité de valoriser les sols pour garantir des pratiques agricoles durables.

Sur le terrain, plusieurs actions seront menées dans le cadre de ce projet, question de dynamiser le secteur agricole au Burkina Faso. « Nous allons d’abord travailler à créer des synergies avec les programmes existants. Créer les partenariats avec les acteurs que ce soit étatiques, que ce soit les ONG, des projets qui vont travailler dans la fertilisation et la santé du sol, pour pouvoir améliorer la résilience des producteurs face aux changements climatiques, aussi à pouvoir disponibiliser beaucoup de productions pour assurer la sécurité alimentaire.

En plus, nous allons essayer de travailler avec les producteurs au niveau de leurs champs en leur apportant assez de technologies et d’innovations agricoles pour pouvoir leur permettre d’accroitre de façon durable leurs productions et assurer la sécurité alimentaire », a fait savoir Léon Zongo, coordinateur pays de Soil Values au Burkina Faso.

Ce projet va nous donner un grand coup de pouce

Bien avant la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement burkinabè avait dans son viseur la question du développement durable, ce qui a prévalu à l’élaboration d’un plan stratégique. Et aujourd’hui, avec l’arrivée du programme Soil Values, c’est un boost tendu au gouvernement burkinabè, dans l’atteinte de ses ambitions escomptées.

« Un tel projet est un vrai appui au gouvernement pour la gestion durable des terres, parce que comme on l’a dit, le sol est le support très important pour l’agriculture. Ces derniers temps, nous constatons avec les effets du changement climatique une dégradation continue des sols.

Malgré les efforts, on a toujours des problèmes au niveau des rendements de cultures, toutes choses qui jouent contre l’augmentation des productions. Ce projet va nous donner un grand coup de pouce pour améliorer nos rendements », a reconnu dame Naon née Zoungrana Françoise, chargée de mission au cabinet du ministre en charge de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques.

In fine, le programme faut-il le préciser, intervient dans quatre pays au niveau du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nord du Nigeria. Il est financé par la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGIS) à hauteur de 100 millions de FCFA. Les actions du programme permettront d’améliorer la fertilité des sols et la capacité productive de 2 millions d’hectares de terres agricoles au Sahel, en favorisant la résilience et le bien-être de 1,5 million d’agriculteurs, en mettant l’accent sur les femmes.

Sié Frédéric KAMBO

Burkina 24

