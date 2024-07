Sortie de la 9ème promotion de l’ENGSP : Contribuer à la lutte contre le terrorisme et accroitre la production pénitentiaire en ligne de mire

publicite

Le vendredi 26 juillet 2024 marque la sortie de la 9ème promotion des Élèves de l’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) formée au cours entre 2022-2024. Contribuer à la lutte contre le terrorisme et accroitre la production pénitentiaire, les nouveaux défis supplémentaires pour ce nouveau personnel de la sécurité pénitentiaire.

La cuvée 2024 de l’ENGSP est composée d’un effectif total de 350 stagiaires dont 50 femmes dont 05 inspecteurs, de 10 contrôleurs et 335 assistants. Leur formation s’est déroulée en 4 phases dont une phase d’instruction technique qui consiste à leur inculquer la discipline et la rigueur à développer les aptitudes physiques et intellectuelles nécessaires à l’exercice de leur emploie, à développer l’esprit de cohésion et de solidarité.

La phase de pédagogie générale qui a pour objectif de transmettre les savoirs théoriques dans les domaines de la sécurité et sureté, administration et management, droit et institution, criminalité et réinsertion sociale, la phase des stages de découverte et d’application, la dernière phase concernant les inspecteurs de sécurité pénitentiaire repose sur la recherche et la soutenance des mémoires de fin de cycle.

Les résultats scolaires de cette promotion affichent un taux de succès de 100% pour le cycle des inspecteurs de sécurité pénitentiaire, 100% pour le cycle des contrôleurs et 99, 68% pour le cycle des assistants selon l’inspecteur de sécurité divisionnaire Abdoulaye Sidibé Directeur général de l’ENGSP.

« Il sera mis à la disposition de l’administration pénitentiaire 350 personnels de la sécurité pénitentiaire tous grades confondus qui viendront à point nommé pour renforcer l’effectif des forces de sécurité intérieure », a souligné l’officier pénitentiaire.

Aussi, cette 9e promotion baptisée « Souveraineté » par Edasso Rodrigue Bayala, Ministre en charge de la Justice, vient renforcer la garde de sécurité pénitentiaire, désormais engagée au-delà de ses missions classiques, aux côtés de ses frères d’armes pour la reconquête de l’intégrité territoriale.

La sortie de la promotion est placée sous le thème, « Contribution de la formation professionnelle à la redynamisation de la production pénitentiaire ». Cette thématique porte tout l’intérêt des premières autorités du Burkina Faso qui entendent mettre l’accent sur la formation professionnelle des détenus et la production pénitentiaire afin de contribuer à l’autosuffisance alimentaire.

« Ces compétences serviront à encadrer les détenus dans les unités de production des établissements pénitentiaires afin de répondre avec efficacité à l’initiative présidentielle pour l’agriculture lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. Une production pénitentiaire abondante permettra de prendre en charge les détenus mais aussi de contribuer à l’autosuffisance alimentaire », a-t-il laissé entendre.

La promotion 2022-2024 de l’ENGSP se dit consciente de l’enjeu et de son rôle à jouer. « Les défis actuels auxquels sont confrontés notre pays sont énormes. Notre engagement patriotique doit être infaillible et sans réserve. Désormais s’ouvre à nous une nouvelle voie professionnelle et nous affichions notre fierté d’appartenir à la grande famille de la Garde de Sécurité pénitentiaire.

Pour cela, il nous faudra travailler et démontrer notre engagement à remplir les missions de l’administration pénitentiaire avec honneur et dévouement et loyauté », a exprimé Warma Bia, Elève inspecteur, délégué général de la 9e promotion de l’ENGSP.

L’ École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) a été créée en 2012 avec pour principal mission la formation initiale et contenue les agents de l’administration en matière de pénitentiaire au plan national et international.

Akim KY

Burkina 24

