publicite

0 Partages Partager Twitter

Orange Money Burkina Faso a procédé à la remise de lots aux lauréats de son jeu dénommé « Max ta life » le 25 juillet 2024 à Ouagadougou. Les lots vont de 20.000 F CFA à 5 millions de F CFA.

La suite après cette publicité

Après plus de douze ans d’engagement, Orange Money à travers ce jeu entend témoigner sa reconnaissance et également sa fidélité à sa clientèle. En effet, Alimata Touré/ Yao, Directrice Générale de Orange Money Burkina Faso a expliqué que le jeu concours Max ta life a été lancé le 18 juin 2024.

« Du 18 juin à nos jours nous avons eu plusieurs autres gagnants dont 80 gagnants de 20.000 FCFA, 48 gagnants de 50.000 FCFA, 4 gagnants de moto Sirius de marque CFAO, et le gros lot de 5.000.000 de FCFA qui seront remis. En offrant ces différents lots, nous voulons vraiment exprimé notre profonde gratitude à nos clients pour leur confiance et leur fidélité chaque jour renouvelée pour Orange Money Burkina Faso », a-t-elle fait savoir.

Elle a rassuré que la promotion continue jusqu’au 16 août et tout client de Orange Money ayant un compte Orange Money identifié à son nom peut prendre part à la promo Max ta Life.

« Orange de façon générale est établie au Burkina Faso pour apporter un plus dans la vie de nos communautés. Donc à travers Orange Money, offrir à nos clients la possibilité de gagner des motos de qualité et plusieurs gains en numérique, ça participe à notre stratégie de responsabilité sociale », a soutenu Alimata Touré/Yao.

Laetitia Sawadogo, Responsable des offres et des promos à Orange Money Burkina Faso a notifié que pour être éligible aux différents lots de la promo Max ta life, il faut cumuler un certain nombre de point sur la base de transaction de dépôt et de retrait. Par ailleurs, elle a souligné que 500 personnes ont déjà gagné des lots depuis le lancement de la promo.

« Pour le lot de 20.000 F CFA il faut cumuler au minimum au cours de la semaine 2.000 points. Pour les lots de 50.000 FCFA, il faut cumuler au minimum 5.000 points au cours de la semaine. Pour la moto CFAO, il faut cumuler au minimum 7.000 points au cours de la semaine. Et pour le lot de 5.000.000 de FCFA, il faut avoir cumulé au cours du mois au minimum 10.000 points. Et le choix du gagnant se fait par tirage au sort et en présence des agents de Orange Money, de la police des jeux, du trésor, d’un huissier et de la LONAB », a-t-elle détaillé.

Samir Diallo, technicien audiovisuel fait partie des nombreux lauréats. Il est même le super lauréat du jour en remportant le gros lot de 5.000.000 de FCFA. De prime abord, il a informé être un habitué des services de transaction Orange Money. A l’en croire, c’est une joie immense qui l’anime de voir que sa fidélité soit reconnue et récompensée. En outre, il a rassuré les clients de Orange sur la véracité et le sérieux qui entourent la promo Max ta life.

« J’étais étonné de la somme parce j’ai souscrit en pensant aux 50.000, 20.000 et peut-être la moto. Déjà quand on m’a annoncé que j’étais l’heureux gagnant, j’ai d’abord cru à un canular. Et c’est après de multiples appels que j’ai réalisé que c’était vrai. J’utilise beaucoup les services Orange Money parce qu’il y a déjà une confiance et je les recommande aux autres », a-t-il exhorté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite