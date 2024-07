Santé au Burkina Faso : Les premières transplantations rénales bientôt possibles (Ministre)

publicite

Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, a officiellement installé dans leurs fonctions, les membres du Comité national de contrôle et d’éthique du don, du prélèvement, de la transplantation et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules humains au Burkina Faso (CNCE/DPTG). C’était le vendredi 26 juillet 2024, audit ministère, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle.

Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, a rappelé que la cérémonie d’installation des membres du Comité national de contrôle et d’éthique du don, du prélèvement, de la transplantation et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules humains au Burkina Faso (CNCE/DPTG) respecte la logique du décret de mise en œuvre de la transplantation d’organes, de tissus, de cellules humains au Burkina Faso.

« Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la transplantation d’organes, de tissus, de cellules humains au Burkina Faso, il y a un décret qui a été pris et qui institue le Comité national de contrôle et d’éthique du don, du prélèvement, de la transplantation et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules humains au Burkina Faso (CNCE/DPTG) », a-t-il fait savoir.

Pour lui, il était tout à fait normal de procéder à l’installation de ces membres d’autant plus qu’il s’agit d’un « comité stratégique ». « C’est lui qui va être en charge de coordonner les activités qui sont en rapport avec la transplantation d’organes au Burkina Faso.

Ce comité doit assurer la transparence dans les processus de sélection des donneurs, des receveurs. C’est un comité qui doit aussi tenir le registre des patients qui vont être enrôlés dans les processus de transplantation », a-t-il avancé.

Avec cette étape de mise en place de ce comité, nous nous acheminons lentement, mais sûrement, a dit Dr Kargougou, vers la réalisation des premières transplantations rénales dans notre pays, courant cette année 2024. Il a aussi saisi l’instant présent pour adresser ses félicitations aux membres du comité pour leur nomination et aussi, les encourager pour le travail qu’ils auront à mettre en œuvre afin que puisse être rendue effective la transplantation dans notre pays.

Le Pr Harouna Ouédraogo, Psychiatre à la retraite, au nom du comité, a remercié le ministre de la santé pour la confiance placée en eux et pour l’initiative de mettre en place ce comité. « Nous mesurons à la fois la noblesse et la délicatesse de notre mission. C’est avec dévouement, abnégation et loyauté que nous allons nous atteler à remplir la mission qui nous a été confiée », s’est-il engagé.

Encadré

Les membres du CNCE/DPTG sont nommés pour un premier mandat de 3 ans. Ledit comité est composé de 3 membres au titre du ministère en charge de la santé ; de 2 membres au titre du ministère en charge de la justice et des droits humains ; d’un (1) membre au titre du ministère en charge du genre et de la famille ; de 2 membres au titre du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ; d’un (1) membre au titre du Conseil national de l’Ordre des médecins du Burkina Faso ; d’un (1) membre au titre de l’Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso ; d’un (1) membre au titre de l’Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso ; d’un (1) membre au titre du comité d’éthique pour la recherche en santé et de 2 membres au titre des associations…

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

