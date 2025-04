Mois du patrimoine burkinabè : La 3e édition attendue sous le signe du développement économique

publicite

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), à travers sa Direction Générale de la Culture et des Arts (DGCA), a officiellement lancé la 3ème édition du Mois du patrimoine burkinabè lors d’une conférence de presse tenue le lundi 14 avril 2025 à Ouagadougou. Cet événement d’envergure nationale se déroulera du 18 avril au 18 mai 2025 et proposera une programmation riche et variée à travers tout le territoire.

Cette édition promet d’être marquante grâce à l’introduction d’innovations significatives qui viendront enrichir les activités habituelles telles que les circuits de visite, les commémorations de journées dédiées au patrimoine et à la culture, ainsi que l’investiture d’ambassadeurs.

Selon Moctar Sanfo, Directeur Général de la Culture et des Arts, cette initiative vise à « créer des moments d’enseignement, de découverte et d’enrichissement, des occasions de partage et de rassemblement, et surtout une opportunité de réconciliation du peuple burkinabè avec son histoire, sa culture et ses valeurs ».

Cette année, le mois du patrimoine burkinabè s’articulera autour du thème central : « Patrimoine culturel et développement économique ». Un choix qui souligne l’importance de la culture comme levier de croissance et de bien-être pour les communautés.

« Ce thème va se pencher sur le défi de la contribution du patrimoine culturel au développement économique des régions, des collectivités territoriales et le bien-être des communautés », a détaillé Moctar Sanfo.

Durant un mois, diverses activités seront organisées à l’échelle nationale, mettant en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel burkinabè. Ces initiatives ambitionnent non seulement de valoriser ce patrimoine, mais également de promouvoir le tourisme sous toutes ses formes.

