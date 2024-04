La 2e édition du Mois du patrimoine burkinabè pour « célébrer nos racines, nos coutumes et nos valeurs communes »

Le ministre d’État en charge de la culture, Jean Emanuel Ouédraogo, a lancé la 2e édition du mois du patrimoine burkinabè, le mercredi 17 avril 2024, à Ouagadougou. Cette édition se tient du 18 avril au 18 mai 2024 sur toute l’étendue du territoire national, sous le thème « L’éducation au patrimoine : facteur de cohésion sociale au Burkina Faso ».

« Le mois du patrimoine est l’occasion de célébrer nos racines, nos coutumes et nos valeurs communes. Au cours des prochaines semaines, nous aurons la chance d’explorer notre histoire à travers des expositions, des conférences et des ateliers. Nous découvrirons les récits de nos ancêtres, les héros méconnus qui ont façonné notre société et les forces de nos traditions », a d’emblée rappelé Adama 1re Jumelle Segda, représentante du président du comité national d’organisation.

Pour ce deuxième rendez-vous, nombreuses sont les innovations. Des innovations qui n’ont nul autre objectif que de marquer les esprits des participants. « Quant au programme officiel, les grandes nouveautés sont le lancement du concept « Mon tour de ville », l’organisation d’ateliers avec les Trésors Humains Vivants dans les différents espaces patrimoniaux, la commémoration de la Journée internationale des Monuments et des Sites à Ziniaré dans la région du Plateau Central, l’organisation de la Journée de la gastronomie nationale, l’organisation de la Journée Internationale des Musées à Koupéla dans la région du Centre-Est, la semaine de la projection des œuvres cinématographiques nationales au CENASA, la célébration de la Journée des Coutumes et Traditions sur l’ensemble du territoire par les adeptes de la religion traditionnelle », a énuméré la représentante du président du comité national d’organisation.

Si ce mois est une vitrine qui promeut nos valeurs culturelles, c’est aussi une invite à faire un comeback pour revenir aux sources. « Cette période doit être également un moment de réflexion et d’introspection pour chacun de nous, d’évaluation critique de notre contribution à l’édification de cette société que nous voulons fonder sur des valeurs communes partagées comme le pardon, la solidarité, le partage et l’amour de son prochain », a souligné le ministre d’État en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Au cours de cette cérémonie de lancement, le sportif Iron Biby, le conteur KPG et l’artiste musicienne Miss Tanya ont été institués Ambassadeurs de la 2e édition du Mois du Patrimoine burkinabè. Pour une réussite sans pareille de cette édition, Jean Emanuel Ouédraogo a invité les autorités coutumières et religieuses, les artistes, artisans, les créateurs, les Burkinabè en général à s’approprier ce mois du patrimoine.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

