JO Paris 2024 : Moov Africa Burkina Faso soutient Carmel Koné à hauteur de 2 millions de Francs CFA

La compagnie de télécommunications, Moov Africa Burkina Faso, a remis un chèque de 2 millions de Francs CFA à Carmel Koné, Judoka dans l’Association Sportive de la compagnie, le lundi 22 juillet 2024 à Ouagadougou. Cette remise entre dans le cadre non seulement du soutien à l’athlète qui participe aux Jeux Olympiques (JO) Paris 2024, mais aussi dans le cadre du rôle social de la structure, selon ses responsables.

Les Jeux Olympiques (JO) se tiennent du 26 juillet au 11 août 2024. Le Burkina Faso sera bel et bien présent à ce rendez-vous. L’un des Étalons qui feront flotter le drapeau du pays des Hommes intègres est le sociétaire de l’Association Sportive Moov Africa. Il est judoka et se nomme Carmel Koné.

Cette compagnie dont le nom est attribué à cette instance sportive n’a pas voulu rester en marge de l’événement. En effet, elle a signé un chèque de 2 millions de Francs CFA, ce lundi 22 juillet 2024, pour marquer son soutien au Poulain de cette écurie. Il participe au JO 2024 en tant que Judoka dans la catégorie -90kg.

Ce geste est selon le directeur général de Moov Africa Burkina, Abdelillah El Aydi, une façon d’encourager l’Etalon. «Ce jour, Moov Africa voudrait une fois de plus s’adresser à la jeunesse burkinabè à travers la remise d’un chèque d’une valeur de 2 000 000 F à Carmel KONÉ, athlète de l’AS ONATEL, qui s’est qualifiée pour les Jeux Olympique à Paris 2024.

Ce chèque de Moov Africa, en plus d’être un acte de soutien à la jeunesse, fait la promotion de l’excellence à travers l’Association Sportive de Moov Africa», a indiqué le Directeur Général de Moov Africa Burkina Faso.

Avant d’espérer une bonne moisson dans ce grand rendez-vous de la part de Carmel Koné. « Moov Africa par la remise de ce chèque voudrait féliciter le mérite et la détermination mais également inviter Carmel KONÉ à plus de persévérance afin de hisser plus haut le drapeau du Burkina Faso à Paris 2024», a-t-il lâché.

C’est un pari que l’athlète a promis de relever à travers tous les moyens possibles. « Je suis très honoré par ce chèque, parce qu’au delà de l’aspect financier, c’est une preuve de respect et d’encouragement, pour moi et pour le club afin de faire mieux pour les prochaines fois. Pour les années à venir, que je ne sois pas le seul qualifié. On va tout donner sur le tapis et envoyer le meilleur résultat possible», a assuré Carmel Koné.

Ce Poulain est sociétaire du club Judoka depuis 2010, depuis l’âge de 10 ans. Il a, entre autres, été trois fois champion national en catégorie senior. Il dit être classé 82ème au ranking mondial et 7ème au plan africain. Il participe à ces JO dans la catégorie -90 kg. Le président de l’AS Moov Africa est Ben Idriss Coulibaly.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

