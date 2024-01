Burkina Faso : La Fibre Optique de Moov Africa déployée à Ouahigouya

publicite

0 Partages Partager Twitter

La fibre Optique de Moov Africa est maintenant accessible dans la cité de Naaba Kango. Le déploiement de cette technologie est intervenu le mercredi 17 janvier 2024, à Ouahigouya lors d’une cérémonie de lancement officiel.

La suite après cette publicité

Après l’installation des réseaux de deuxième génération 2G en 1998, l’installation des réseaux de 3e génération 3G en 2014, et ceux de la 4e génération 4G en 2019, et des connexions ADSL, le réseau Moov Africa Burkina Faso fait encore parler de lui dans la cité de Naaba Kango. Et cette fois-ci, avec la fibre optique.

Lancée le mercredi 17 janvier 2024, la fibre optique de Moov Africa entend pallier les nombreuses problématiques liées à la qualité et le coût de la connexion internet dans la ville de Ouahigouya. En ce sens, la Fibre Optique s’installe avec une panoplie d’avantages, à écouter les premiers responsables de Moov Africa.

« Pour le volet ménage, notre offre permet de sélectionner des contenus éducatifs adaptés pour les enfants, pour leur permettre de grandir sainement. Si on se réfère au volet éducation, notre offre permet aux élèves, aux étudiants et aux enseignants de suivre des cours en ligne, de télécharger des documents volumineux de façon instantanée.

Si on regarde le volet entreprise, l’offre permet aux travailleurs de pouvoir gagner en productivité et en temps, parce qu’elle permet de faire du télé travail, tenir des réunions en ligne », a expliqué Gérard Lompo, directeur Services de Moov Africa.

Pour une phase pilote installée dans quelques sites, le résultat est bien plus que satisfaisant. Emile Zoungrana en est bénéficiaire. A quelques jours d’utilisation, il se dit comblé et de la qualité du réseau, et de son coût.

Du coup, il le recommande à tout son entourage, afin de se mettre à l’abri de tous les sauts d’humeur liés à la connexion. « Ça se connecte très bien, c’est très rapide, on lance le fichier rapidement, je pense que c’est plus que parfait », a-t-il argué.

Selon le dernier recensement général de la population en 2020, Ouahigouya est la 4e ville du Burkina Faso de par sa population. Forte en infrastructures privées et publiques, la fibre optique de Moov Africa vient contribuer davantage au développement de cette localité.

A Rasmané Kiendrébéogo, 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya de saluer Moov Africa pour cette initiative qui est désormais déployée dans la ville de Ouahigouya. « Je remercie grandement Moov Africa parce que l’arrivée de la fibre optique dans la commune, c’est une satisfaction, c’est un ouf de soulagement pour la population de Ouahigouya. Avant, l’utilisation de l’internet coûtait vraiment chère, et l’arrivée de la fibre optique va réduire le coût de l’utilisation de l’internet », a-t-il lancé au nom du PDS.

Avec la fibre optique de Moov Africa, le client a le choix entre plusieurs débits allant de 50 Mpbs, 100 Mpbs, 200 Mpbs, 300 Mpbs et 400 Mpbs. Pour s’abonner à la fibre optique de Moov Africa dans la ville de Ouahigouya, un formulaire est à remplir, une copie de la CNIB, les coordonnées GPS du lieu devant bénéficier de l’installation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite