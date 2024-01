8-Mars 2024 : Interdiction « de l’importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit de pagnes industriels estampillés avec le thème et le logo retenus »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué conjoint des ministères en charge du commerce, du genre et de l’économie.

« Dans le cadre de la tenue conjointe du forum des femmes et la commémoration de la journée internationale des droits de la Femme en 2024, le pagne « Faso Dan-fani » et le pagne « Koko dounda » ont été retenus comme pagnes officiels.

La suite après cette publicité

Dans la dynamique de promouvoir les produits nationaux à travers le « consommons local », le Gouvernement porte à la connaissance des opérateurs économiques et de l’opinion publique que l’importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit de pagnes industriels estampillés avec le thème et le logo retenus pour cet évènement sont interdites sur toute l’étendue du territoire national pour compter de la date de signature du présent communiqué et ce, jusqu’à nouvel ordre.

En tout état de cause, tout contrevenant sera sanctionné conformément à la règlementation en vigueur.

Le Gouvernement sait compter sur la collaboration et la compréhension de tous les opérateurs économiques, pour le respect des termes du présent communiqué ».

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite