Championnats de basketball : L’USCO de Banfora brise la domination des clubs de Bobo et Ouaga dans les petites catégories

Du 11 au 13 juillet 2024, Koudougou a été le théâtre d’un événement sportif mémorable : les phases finales nationales du Championnat des Minimes et Cadets. Cette édition a été marquée par une victoire retentissante de l’Union Sportive de la Comoé (USCO) de Banfora, qui a brisé la domination des équipes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso chez les cadets.

La suite après cette publicité

L’équipe cadette de l’Union sportive de la Comoé (USCO) de Banfora surprend les équipes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso aux championnats nationaux de basketball des petites catégories. Ils ont créé la sensation en remportant le trophée chez les moins de 17 ans (cadets) lors des finales disputées à Koudougou face à l’Académie Basket Club de Bobo-Dioulasso (ABC-B).

Menée à la mi-temps par 19 à 20, l’USCO a trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans le match, malgré un déficit de sept points à quatre minutes de la fin. Un retournement de situation spectaculaire se produit : une faute technique à sept secondes du coup de sifflet final, suite à un envahissement de terrain par les supporters de l’ABC-B. Le capitaine de l’USCO inscrit le lancer franc décisif, scellant ainsi la victoire (40-39).

Un objectif atteint

Au coup de sifflet final, l’extase a envahi les rangs de l’USCO de Banfora, tandis que l’ABC-B a laissé éclater sa déception. Cette victoire marque un tournant dans le basketball burkinabè, prouvant que la compétition est ouverte et que des équipes de toutes les régions peuvent aspirer au titre national.

« Je tiens à féliciter ceux qui ont toujours cru du début jusqu’à la fin et surtout aux parents qui ont toujours cru », s’est satisfait Abdoulaye Touré, l’entraîneur de l’USCO de Banfora. Grâce à cette victoire, l’ABC-B écrit une nouvelle page de l’histoire du basketball burkinabè. Cette formation prouve que le basketball ne doit pas se limiter uniquement aux grandes villes.

« L’USCO de Banfora qui est une équipe de région est championne nationale en cadets garçons. C’est le fruit d’un travail. C’est l’un de nos objectifs qui a été atteint dans la mesure où on s’est dit que la pratique du basket ne doit pas se résumer à Ouagadougou et Bobo (…) C’est une grosse satisfaction pour tous les acteurs de la balle au panier », s’est réjoui Souleymane Yaméogo dit Yamsoul, le président de la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA).

L’AS Douanes championne chez les filles

Chez les minimes garçons, le trophée est revenu à l’équipe de ADESIF vainqueur face à l’USFRAN de Bobo-Dioulasso. L’AS Douanes a aussi confirmé sa bonne forme en s’imposant dans deux catégories. Elle a remporté les finales en minimes et cadettes filles.

Les compétitions régionales, tenues du 7 au 9 juillet, ont vu la participation de 26 équipes provenant de cinq régions, rassemblant 182 athlètes et 24 encadreurs. L’USCO de Banfora a brillé en remportant les finales des catégories minimes filles et garçons, ainsi que des cadets et cadettes.

Les finales nationales ont réuni 32 équipes, 384 athlètes et 32 encadreurs de six régions : les Cascades, le Centre, le Centre-Est, le Centre-Ouest, les Hauts-Bassins et le Nord. Les 56 matchs disputés sur quatre terrains ont offert un spectacle de haut niveau, où les jeunes basketteurs ont démontré leur combativité.

