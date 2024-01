Une délégation de douaniers du Niger présente au Burkina Faso dans le cadre de l’AES

publicite

Une délégation de la direction générale des douanes du Niger est en mission au Burkina Faso dans le cadre du renforcement de la coopération douanière des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), a appris l’AIB de source officielle, le mercredi 17 janvier 2024 à Ouagadougou.

La délégation des douanes du Niger est conduite par le colonel Moustapha Balla, directeur général adjoint des douanes nigériennes. Elle a été reçue en audience au ministère burkinabè de l’Économie et des Finances, selon les informations fournies par les services de communication de ce ministère.

«Cette mission rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les administrations douanières des membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) », indique cette source.

L’Alliance des Etats du Sahel, instituée en septembre 2023 entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est un nouvel instrument de coopération entre ses trois pays qui ont décidé de mutualiser leurs énergies et leurs stratégies afin de faire face à leurs ennemis communs et pour défendre la souveraineté et le droit au développement du Sahel.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

