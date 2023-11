Vers la création d’une compagnie aérienne commune aux pays de l’Alliance des États du Sahel (AES)

publicite

Ceci est le communiqué final de la première réunion des ministres en charge de l’économie et des finances des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma.

…Entre autres, les Ministres ont formulé les recommandations suivantes :

– l’accélération de la mise en place de l’architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l’AES ;

– l’amélioration de la libre circulation des personnes dans l’espace AES ;

– le renforcement de la fluidité et de la sécurité des corridors d’approvisionnement en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries dans l’espace AES;

– l’accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, Agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial dans les Etats de l’AES ;

– la création d’une compagnie aérienne commune aux Etats de l’AES ; le développement des aménagements hydro agricoles d’intérêt commun dans l’AES pour booster la production agricole (bassins agricoles notamment ceux du fleuve Sourou, plaine de l’office Niger, bassin du lac Tchad, etc.) ;

– la construction et le renforcement des projets d’infrastructures (barrages, pistes rurales, routes, périmètres pastoraux, parc de vaccination des animaux, etc.) ;

– la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois Etats de l’AES à travers des organes dédiés (stocks de sécurité alimentaire, Systèmes d’Alerte Précoce, observatoires des marchés agricoles)…

