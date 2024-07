Access International Studies devient Access International Group

publicite

Access International Group, anciennement connu sous le nom de Access International Studies, a officiellement lancé ses activités sous sa nouvelle identité. Cette transformation marque une étape majeure dans l’expansion de la société, qui propose désormais une gamme étendue de services :

Access International Studies : pour les études et les formations à l’international

pour les études et les formations à l’international Access International Work : pour le travail et le développement professionnel à l’international

pour le travail et le développement professionnel à l’international Access International Care : pour les soins médicaux à l’international

pour les soins médicaux à l’international Access International Business : pour les opportunités d’affaires à l’international

pour les opportunités d’affaires à l’international Access International Travel : pour l’émission de billets d’avion

Le siège social de la société est désormais situé à la Patte d’Oie, mais l’agence de Koulouba reste fonctionnelle.

Le nouveau siége social de Access International Group

Le lancement officiel a été présidé par M. Joshua OUEDRAOGO, Responsable des Opérations de la société et Mme Anita BERE, Responsable administrative et financière, le Directeur général, M. Bienvenu DOMBOUE, étant actuellement en voyage au Canada pour renforcer et établir de nouveaux partenariats stratégiques qui vous seront bientôt présentés.

Mme Anita BERE et M. Joshua OUEDRAOGO au lancement des services

Dans son message, le Directeur général a rassuré ceux qui attendaient impatiemment ces nouveaux services, soulignant la satisfaction offerte par Access International Studies, qui a accompagné plus de 300 étudiants depuis 2018. « Access International est aujourd’hui une référence grâce à la qualité de ses services, sa transparence et son professionnalisme dans un domaine qui a longtemps souffert d’arnaques et de fraudes. Nous avons pris le temps nécessaire pour former nos équipes et établir des partenariats solides afin de mener à bien notre mission. »

Créée en 2018 sous le nom de Access Morocco, la société a accompagné des centaines d’étudiants burkinabè à l’étranger pour des formations universitaires de qualité, contribuant ainsi au développement du capital humain du Burkina Faso. Bon nombre de ces étudiants sont revenus au pays, travaillant dans la fonction publique ou pour des sociétés privées, contribuant ainsi au développement de la mère patrie. Ceux qui restent à l’étranger jouent également un rôle non-négligeable par les devises qu’ils envoient au pays, contribuant ainsi de manière significative à l’économie nationale. Par ailleurs, une association a été créée pour rassembler ces jeunes, afin d’encourager et de faciliter la réintégration de ceux qui reviennent et soutenir les initiatives d’investissement de ceux qui demeurent à l’étranger.

La mission de Access International Group est de permettre à ses clients de profiter des opportunités internationales et de se développer en leur offrant un accompagnement de qualité, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : l’atteinte de leurs objectifs.

Pour réussir sa mission, la société s’appuie sur quatre valeurs fondamentales :

La Qualité : en travaillant à offrir des services de haute qualité et apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients.

en travaillant à offrir des services de haute qualité et apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients. La Transparence : en étant honnête vis-à-vis des clients et en respectant rigoureusement les réglementations des gouvernements et des ambassades.

en étant honnête vis-à-vis des clients et en respectant rigoureusement les réglementations des gouvernements et des ambassades. La Responsabilité : Pour les pays de départ : en encourageant ceux qui partent à contribuer au développement de leur pays d’origine en revenant ou en y investissant. Pour les pays d’accueil : en s’assurant que les personnes arrivant répondent aux critères d’attente des pays d’accueil, s’intègrent efficacement, et respectent la durée légale de leur séjour.

Le Travail d’Équipe : en valorisant chaque collaborateur et en promouvant un environnement de collaboration.

Pour plus d’informations ou pour bénéficier de nos services, vous pouvez vous rendre à l’agence de Koulouba sur l’avenue de l’UEMOA, au premier étage de l’immeuble du restaurant Petit Paris, ou nous contacter directement :

Téléphone : +226 76 52 67 85 / +226 61 54 60 54

+226 76 52 67 85 / +226 61 54 60 54 Email : [email protected]

Access International Group : Partenaire de votre succès à l’international.

