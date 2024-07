9e édition des Universités Sankoré : Des personnalités, dont le Capitaine Ibrahim Traoré, élevées au rang de dignité de Trésor humain de la jeunesse africaine

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie marquant la clôture de la 9e édition des Universités Sankoré et la célébration du nouvel an kamit 6261 est intervenue, ce vendredi 19 juillet 2024, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle réunissant des membres du gouvernement burkinabè.

La suite après cette publicité

Chaque année, depuis 2016, nous marquons une halte au sein de l’Université Joseph Ki-Zerbo pour rappeler à l’ensemble de la jeunesse africaine, à la communauté nationale et internationale, l’ingénieuse invention de nos ancêtres, le calendrier africain ou encore kamit, a rappelé Serge Imhotep Bayala, coordonnateur national du cadre 2 heures pour nous 2 heures pour kamita.

Cette année 2024, marquant la célébration d’un nouvel an kamit, l’an 6261, la tradition a une fois de plus été respectée en tenant la 9e édition des Universités Sankoré au travers de conférences/formations tenues du 14 au 18 juillet 2024 autour du thème général « Souverainetés nationales, crise du modèle démocratique et enjeux géopolitiques au Sahel ».

Souhaitant bonne année 6261 à l’ensemble des peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), Imhotep Bayala a aussi souhaité que l’an 6262 soit celle de la célébration de la création de la Fédération des Etats du Sahel.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat, en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, a salué l’association de 2 heures pour nous 2 heures pour kamita, initiatrice de cette 9e édition des Universités Sankoré. Pour lui, une telle initiative contribue à développer en notre jeunesse une âme et un rempart idéologique pour faire face au narratif mensonger des ennemis de nos Nations.

« Cette célébration doit être pour nous une invite à la réinvention générale de notre société, de notre agriculture, de notre éducation, de notre justice, de notre économie. Nous avons l’obligation et la mission de réinventer une nouvelle société », a laissé entendre le ministre d’Etat, par ailleurs parrain de la présente édition.

Bassolma Bazié, ministre d’Etat, en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, a aussi adressé ses félicitations à l’association pour son action au nom d’une jeunesse, d’une vision, au nom d’un espoir.

Jacques Sosthène Dingara, ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a livré la teneur du discours du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambèla, patron de cette édition. Il a fait savoir que la thématique générale de l’édition est d’actualité dans notre espace sahélien en proie à des attaques terroristes, à une prédation de nos ressources et à une mise en cause de notre souveraineté.

C’est pourquoi il a articulé son discours autour de l’importance de l’histoire dans une nation, le système éducatif et les initiatives gouvernementales en faveur de l’éducation. En cette initiative, les Universités Sankoré, il dit voir un complément de la formation de l’étudiant, « à travers la découverte des pans de nos humanités classiques et de notre histoire millénaire ».

Des distinctions kamites ont été décernées à des membres du gouvernement et des personnalités. Ont alors été élevés à la dignité de Trésor humain de la jeunesse africaine, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré ; le ministre d’Etat, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ; le ministre d’Etat, Bassolma Bazié ; le Premier ministre, Apollinaire Kyelem de Tambèla et le Trésor humain vivant Konomba Traoré. Jacques Sosthène Dingara a, quant à lui, reçu une attestation de reconnaissance.

Lire aussi 👉🏿 Burkina Faso : Les Kamites célèbrent leur nouvel an 6261

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite