Burkina Faso : Les Kamites célèbrent leur nouvel an 6261

En prélude à la célébration du nouvel an Kamit 6261 prévue le 19 juillet 2024, le cadre Deux Heures pour nous, Deux Heures pour Kamita a décliné les grands axes qui vont meubler cette 9ème édition le mercredi 17 juillet 2024 à Ouagadougou. La commémoration est placée sous la thématique principale « Souverainetés nationales, crise du modèle démocratie et enjeux géopolitiques au sahel ».

Chaque année depuis 9 ans, le cadre Deux Heures pour nous, Deux Heures pour Kamita initie une sorte d’université d’été dénommée université Sankoré qui rentre dans le cadre de la célébration du nouvel an Kamit.

En effet, selon les explications de Bayala Imotep, le coordonnateur national de Deux Heures pour nous, Deux Heures pour Kamita, l’université Sankoré est un cadre de réflexion qui s’étale sur cinq jours au cours desquels plusieurs sous thèmes seront traités autour du thème central « Souverainetés nationales, crise du modèle démocratie et enjeux géopolitiques au sahel ».

« L’université Sankoré renvoie à l’histoire africaine. L’Afrique n’a pas qu’enfanté la médecine, l’Afrique a enfanté tous les éléments de la modernité y compris l’école. Sankoré renvoie à la notion formalisée en termes d’institution scolaire que l’Afrique avait mise en place pour former ses propres enfants… C’est l’ancêtre des universités au monde.

En faisant allusion à Sankoré, nous voulons interpeller l’intelligence africaine. Nous voulons amener l’Africain à se questionner sur sa propre histoire et sa propre culture, sur l’héritage de ses pairs. Et si à partir de Sankoré, on peut interroger l’histoire, nous sommes sûrs que c’est un Africain décolonisé souverain et affranchi. Il ne sera plus jamais traître aux intérêts africains », a-t-il indiqué.

Outre cela, Bayala Imotep a signifié que l’objectif visé des Sankoré est d’armer politiquement et idéologiquement la jeunesse africaine. « L’objectif c’est de vraiment vulgariser tous les messages et toutes les idéologies qui sont nécessaires à nourrir spirituellement et intellectuellement notre jeunesse », a-t-il ajouté.

D’ailleurs, il a invité tous les adeptes Kamites le 19 juillet à 14h à l’amphithéâtre A 600 de l’université Joseph Ki Zerbo pour participer et à la renaissance des slogans et à la renaissance de la réalité. Pour rappel, le cadre Deux Heures pour nous, Deux Heures pour Kamita est une organisation panafricaine de la société civile qui a été créée en 2013.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

