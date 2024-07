publicite

Après la sortie de son tout premier album le 21 juin dernier, baptisé “Enfant du soleil”, le journaliste sportif à la télévision privée Burkina Info, Mohamad Sangaré, de son nom d’artiste « Hamtusin » a annoncé un concert baptisé “Burkina mon combat” prévu pour se tenir le vendredi 19 juillet 2024 au CENASA.

Le vendredi 19 Juillet 2024 au CENASA, se tiendra le tout premier concert du jeune slameur burkinabè Hamtusin, de son vrai nom Mohamad Sangaré, par ailleurs journaliste sportif à la télévision privée Burkina Info. C’est un concert live qui se tiendra sous le concept « Burkina mon combat ».

Le mercredi 17 juillet 2024, l’artiste et son staff ont lancé un appel aux mélomanes et aux amoureux de la bonne parole, des rimes et des vers à honorer ce grand rendez-vous. « C’est un concert dédié à la résilience du peuple burkinabè. Un concert pendant lequel nous allons exprimer notre engagement à la patrie », a confié l’artiste slameur Hamtusin.

Le choix de la mythique salle du CENASA n’est pas un choix fortuit. « On se dit que chaque artiste qui se lance doit passer par le CENASA. On a choisi cette salle du CENASA pour une confirmation de l’artiste. Et c’est à partir de ce concert au CENASA qu’on aura cette confirmation », a laissé entendre Dembélé Djibrilou, dit Majesti la parole, président du comité d’organisation du concert « Burkina mon combat ».

Aussi informe-t-il de la tenue de la finale d’une compétition de slam sur le concept « Burkina mon combat » à l’occasion de ce concert avec pour but de donner de la visibilité aux jeunes slameurs amateurs. Tout est mis en œuvre pour la réussite du concert et le comité d’organisation attend une grande mobilisation.

Le public est également rassuré de la qualité du spectacle qui sera livré en 3 heures d’affilée. « Nos attentes c’est d’arriver à remplir le CENASA. Mais aussi arriver à produire un spectacle de qualité, car on attend à ce que le public ait une satisfaction », soutient le président du comité d’organisation.

Quant à l’artiste lui-même, il renchérit en ces termes : « Mentalement c’est bon. Je vais me donner à 100% pour que ceux qui ont déboursé leur argent pour venir suivre repartent satisfaits. On peut vous rassurer que vous allez repartir satisfaits ».

Les tickets du concert sont disponibles au prix de 2000, 5000 et 10 000 FCFA au CENASA et auprès des organisateurs. L’artiste slameur Hamtusin évolue sous les ailes de la structure King Habib production de la productrice burkinabè Habibou Sana basée aux États Unis, qui a décidé de donner un coup de pouce à la culture burkinabè. Après Ouagadougou le 19, la ville de Ouahigouya accueillera l’artiste le 26 juillet 2024 pour un concert et la ville de Koudougou suivra.

Akim KY

Burkina 24

